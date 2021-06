Portugal-Allemagne: le but de Cristiano Ronaldo après une remontée folle de tout le terrain

Cristiano Ronaldo a permis au Portugal d'ouvrir le score ce samedi contre l'Allemagne, lors de la deuxième journée de phase de poules de l'Euro 2021. Sur l'action, il a dégagé un ballon de la tête sur corner avant de sprinter sur toute la longueur du terrain pour faire trembler les filets de Neuer.

On n'en doutait pas, mais, à 36 ans, Cristiano Ronaldo nous prouve une nouvelle fois qu'il a encore des jambes de feu. Ce samedi, dans un choc au sommet de l'Euro 2021 entre l'Allemagne et le Portugal, CR7 a ouvert le score à l'Allianz Arena de Munich à l'issue d'une course folle, débutée dans la surface portugaise... et conclue par un but à l'autre bout du terrain.

A la 15e minute, l'Allemagne a un corner à jouer. Cristiano Ronaldo, présent dans ses six mètres, se charge d'éloigner le danger de la tête. Bernardo Silva, côté gauche, amorce alors un contre éclair, accompagné par Cristiano Ronaldo, qui sprinte plein axe. Le milieu de Manchester City sert Jota dans le dos de la défense allemande. Ce dernier fixe Neueur et décale à... Cristiano Ronaldo, présent dans les six mètres de la Mannschaft après un sprint monstrueux.

13 secondes pour aller d'une surface à l'autre

Au final, l'attaquant portugais aura mis seulement 13 petites secondes pour parcourir la distance entre les deux surfaces. Une accélération dingue qui ne l'a pas empêché de garder la lucidité pour se placer parfaitement et recevoir le caviar de Jota.

CR7 en est déjà à trois buts inscrits dans cet Euro, ce qui le permet de prendre la première place du classement des buteurs aux côtés du Tchèque Patrick Schick. Il en est désormais à 107 réalisations sur la scène internationale avec le Portugal et conforte sa place de meilleur buteur de l'historie de l'Euro. Phénoménal, vous avez dit?