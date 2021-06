Euro 2021: la statistique qui fait très mal à Benzema après Hongrie-France

Muet depuis le début de l'Euro 2021, Karim Benzema poursuit sa disette dans le championnat d'Europe avec sa prestation lors du match nul entre la France et la Hongrie (1-1). L'attaquant du Real Madrid a tenté 30 tirs sans parvenir à trouver la faille dans la compétition.

Karim Benzema attend toujours de débloquer son compteur à l'Euro 2021. En échec face à la Hongrie (1-1) ce samedi, l'attaquant madrilène n'a pas encore marqué depuis son retour en équipe de France. Pire que cela, il n'a toujours pas ouvert son compteur en carrière au cours d'un Euro, en huit apparences.

0 but en 30 tirs à l'Euro

Mais la statistique marquante provient de son nombre de tirs dans la compétition sans marquer: 30, un total seulement dépassé par ceux d'Iniesta (34) et Seedorf (33) parmi les joueurs n'ayant jamais marqué au cours d'un Euro. Il aura peut-être l'occasion d'effacer cette triste disette dès mercredi face au Portugal.

Non convoqué par Didier Deschamps pour l'Euro 2016, Benzema avait disputé deux matchs d'une l'édition 2008 particulièrement compliquée pour les Bleus (1 nul, 2 défaites, 1 but marqué pour 6 encaissés). En 2012, "KB9" avait pris part aux quatre rencontres des Bleus, sans connaître plus de réussite devant le but.

Deux grosses occasions face à la Hongrie

Ce samedi, il s'est encore procuré plusieurs occasions, dont une énorme en première période dans la surface de réparation, sur un service magnifique de Mbappé (31e). Auparavant, il a tenté sa chance de loin (14e), ce qui avait précédé un gros manqué de Griezmann. Benzema a ensuite été remplacé à la 76e minute par Olivier Giroud. Le débat autour des deux hommes devrait prendre encore plus de place ces prochaines heures.