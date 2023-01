"Il profite de sa position": l'agente Sonia Souid dénonce le comportement de Noël Le Graët

Au micro de BFMTV, l'agente de joueurs et de joueuses Sonia Souid dénonce le comportement déplacé du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, entre 2013 et 2017.

Un témoignage supplémentaire qui pourrait encore un peu plus enfoncer le président de la FFF avant son audit ce mardi. Lors d'une longue interview accordée à BFMTV, Sonia Souid, agente de joueurs, revient sur le comportement qu'a eu à son égard Noël Le Graet pendant plusieurs années. L'agente dénonce un harcèlement entre 2013 et 2017, et notamment son attitude lors d'un rendez-vous chez lui, en 2014.

"Lors de ce rendez-vous, il me dit clairement que si nous étions plus proches, mes idées se concrétiseraient", raconte Sonia Souid.

"Il m'a proposé de dîner avec lui je ne sais combien de fois"

"Et là, je me prends une claque énorme. Parce que j’ai mon président de la Fédération française de football qui me voit. (...) comme deux seins et un cul en fait", dénonce l'agente.

Après ce rendez-vous, Sonia Souid explique avoir "passé son temps à esquiver" les appels du patron de la FFF. "À chaque fois, il tombe sur ma messagerie vocale, mais c'est une personne qui laisse très peu de messages. Sur quatre ans où l'on s'est connus et où il m'a proposé de dîner avec lui je ne sais combien de fois, il ne m'a laissé que très peu de messages vocaux", explique-t-elle.

"Il profite clairement de sa position pour pouvoir m'inviter à dîner, pour pouvoir me voir chez lui et pour se permettre de me laisser plusieurs messages", résume Sonia Souid.

"À chaque fois, je trouve des excuses, je dis que je suis en déplacement. J'essaie de gérer la situation comme je peux", poursuit-elle. "Jusqu'au point de non-retour, où de toute façon, ça ne sert à rien: je comprends qu'il se fiche du football féminin. Ça ne sert à rien d'échanger avec lui."

"Sonia, je suis à ma troisième bouteille, je vous attends pour la quatrième"

"Je ne lui ai jamais dit 'non' clairement, parce que c'est quelqu'un d'assez fin. Il reste très poli et courtois dans les échanges. À aucun moment il ne m'a mise dans une position de lui dire: non, ça ne m'interesse pas du tout, allez vous faire voir", continue Sonia Souid. L'agente de joueurs a fait écouter à BFMTV un message vocal datant de juillet 2017, envoyé en soirée par le président de la FFF:

"Sonia, je suis à ma troisième bouteille, je vous attends pour la quatrième."

À l'issue de l'interview, Sonia Souid a montré devant notre caméra plusieurs des SMS que Noël Le Graët lui a envoyé. "Vous me manquez", "Êtes-vous libre demain soir?", "Puis-je vous inviter à dîner demain soir, j'insiste", écrit notamment le patron de la FFF.

Un SMS envoyé par Noël Le Graet à Sonia Souid, en août 2016 © BFMTV

Sonia Souid espère que d'autres femmes "trouveront le courage de s'exprimer" car l'agente de joueurs "ne pense pas être la seule: je pense qu'il y en a plusieurs dizaines."

"Si je peux encourager d'autres femmes à s'exprimer, ce serait une très grande victoire", poursuit l'agente.

Témoignages à l'appui, le magazine So Foot a mis en lumière début septembre de nombreux problèmes au sein de la Fédération française de football. Il est notamment question de harcèlement sexuel. "C’est bien simple, il [Noël Le Graët] saute sur tout ce qui bouge", résumait une ancienne employée de la FFF.

Noël Le Graët "se croit tout permis"

Interrogée sur la personalité du patron de la Fédération française de football, Sonia Souid répond qu'il "se sait intouchable." "Est-ce que je pense qu'il peut rester à la tête de la FFF? Oui, il le peut. Mais est ce qu'il doit? Non. Je pense sincèrement qu'il a fait son temps. Je souhaite vraiment de tout mon coeur un président exemplaire pour notre fédération", continue l'agente de joueurs.

Sonia Souid ne croit pas que Noël Le Graët, sous le feu des critiques depuis ce week-end, démissionnera prochainement. "Je ne pense pas qu'il est assez courageux pour démissionner. Pour lui, ce serait donner raison aux accusations", dit-elle.