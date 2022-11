Les vérités de Le Graët sur le harcèlement, les sms et le climat délétère à la FFF

Noël Le Graët a répondu ce mercredi aux questions de RMC lors de son passage dans l’émission Rothen s’enflamme. Le président de la Fédération française de football a livré sa version des faits au sujet de sa gestion de l’instance après les accusations de harcèlement dont il fait l’objet.

Entre les débordements de supporters, les performances de l’équipe de France, la Coupe du monde polémique au Qatar et surtout les accusations de harcèlement contre lui, Noël Le Graët a vécu une année 2022 tumultueuse. Le président de la Fédération française de football a accepté de répondre aux attaques portées contre lui au sein de l’instance ce mercredi dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. Le patron de la FFF a confirmé avoir porté plainte dans cette affaire alors que le ministère des Sports a lancé un audit pour faire la lumière sur sa présidence.

"J’ai la chance d’avoir des boules Quies d’un côté ou de l’autre, quand je le veux bien. J’ai aussi des sensibilités, cela ne fait pas vraiment plaisir. Sur cette affaire, je vous regarde dans les yeux, je vous le dis, je n’ai rien fait. J’ai porté plainte", a lancé le dirigeant français. Avant de répondre sur les supposés sms qu’il aurait envoyés à des salariées: 'Je ne sais même pas les écrire.'"

Le Graët: "Dans ma vie, j’ai envoyé trois sms"

Relancé sur l’existence de possibles sms déplacés à des femmes travaillant au sein de la FFF, le dirigeant breton s’est ensuite montré particulièrement ferme: il n’a rien fait. Et selon lui la justice prouvera ses dires. Ensuite, l’ancien maître de Guingamp cherchera à trouver l’auteur de cette attaque à son encontre.

"Pour le moment j’ai porté plainte, je n’ai pas envoyé de sms. Dans ma vie j’ai envoyé trois sms donc je n’ai pas une grosse cote parce que aucune ne m’a répondu ou 'Va te faire voir' ou 'Je suis d’accord'. Il n’y a pas de sms de ma part, a enchaîné Noël Le Graët lors de son passage dans Rothen s’enflamme. [Sur l’auteur des accusations ?] Je m’en fous pour le moment, chaque chose en son temps. Quand j’aurais fait la Coupe du monde, je m’occuperai, tant qu’il convient, pour voir qui m’a fait cette vacherie. Est-ce que c’est quelqu’un qui veut prendre ma place alors que je suis encore élu jusqu’en 2024?"

Et de conclure sur une dernière interrogation: "Est-ce que c’est quelqu’un qui veut prendre ma place alors que je suis encore élu jusqu’en 2024?"

Le Graët veut attendre les résultats de l’audit "dans trois semaines"

Au-delà de potentiels faits de harcèlement sur des employées, Noël Le Graët a semblé plus tranquille sur sa gestion de la FFF. Le président a défendu son bilan et attend désormais les conclusions de l’audit lancé par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.

"Maintenant on arrête. J’ai porté plainte. Il y a une enquête en cours et le Ministère a fait un audit à la Fédé et dans l’environnement de la Fédé, a encore asséné le dirigeant du football tricolore à quelques jours de la Coupe du monde au Qatar. [Un climat délétère à la Fédé ?] C’est faux! Franchement."

Et Le Graët de nier la possibilité d’avoir couvert des affaires au sein de son institution: "Aucune. D’abord, maintenant, il y a un audit. Alors soyez sympa d’attendre les deux. Le résultat de l’enquête parce que j’ai porté plainte. Et ensuite l’audit qui est encore en cours et qui n’est pas fini. Je pense qu’il y aura une réponse pour tout cela dans trois semaines. Après le Qatar."

Le Graët ne compte pas démissionner, "sauf maladie"

En attendant les conclusions de l’audit et de l’enquête de la justice, Noël Le Graët a tenu à rassurer les passionnés de football en France. Malgré les critiques, le président de la FFF garde une motivation intacte du haut de ses 81 ans. Quand on lui demande de revenir sur ses propos où il suggère que le Ministère aura sa tête, le patron de la Fédé contre-attaque.

"Je ne sais pas à qui j’ai pu dire cela. C’est sûrement un soir où je n’avais pas le moral, a martelé l’ex-président du club de Guingamp. Mais je n’ai jamais dit cela. Je dis que je viens d’être élu, il y a peu de temps. Et très largement. Je remplirai la fonction qui est la mienne. Sauf maladie."