Equipe de France: Le Graët auditionné mardi

Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF), sera auditionné mardi par les inspecteurs chargés de l’audit sur le fonctionnement de l’instance. Un hasard du calendrier deux jours après la polémique suscitée par les propos de Le Graët sur Zidane.

Cela n’a rien à voir avec sa prise de parole dimanche sur RMC. Mais cela rendra le climat un peu plus lourd encore. Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF), sera auditionné mardi par les enquêteurs chargés d’enquêter sur le fonctionnement de l’instance. Cela interviendra donc deux jours après les propos polémiques du patron de la FFF sur Zinedine Zidane, dimanche dans l’émission Bartoli Time sur RMC.

Déjà entendu une fois

Le Graët à a déjà été entendu à une reprise dans le cadre de cet audit commandé par le ministère des Sports après de nombreux témoignages de salarié sou anciens salariés dénonçant le climat délétère au sein de l’instance, certains accusant même Le Graët de harcèlement sexuel. Ce dont le président de la FFF s’est toujours défendu. Ce calendrier avait été précisé le 23 décembre dernier par Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports.

"L’audit se poursuit, Noël Le Graët va être entendu à l’horizon du 10 janvier ainsi que Florence Hardouin (directrice générale, ndlr), avait indiqué la ministre sur RTL. Ils ont déjà été l’un et l’autre écoutés une première fois et ils le seront une seconde fois. D’autres personnes restent à auditionner. Il faut aller au bout de ce travail, il faut le mener à charge et à décharge."

Dimanche, Oudéa-Castéra a vivement réagi aux propos de Le Graët sur Zidane. "Déclarations à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux, qui nous heurte tous, à une légende du foot et du sport: un 'président' de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça, a-t-elle lancé sur Twitter. Des excuses pour ce mot de trop sur Zinédine Zidane s'il vous plaît." Les relations entre la ministre et le patron du foot français sont très fraîches depuis de longs mois sur fond de piques par médias interposés. Cela s’était notamment ressenti lors de la visite du duo à l’équipe de France avant le début de la Coupe du monde.