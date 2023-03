"Ça m'agace par rapport à l'Algérie", Domenech critique le choix d'Aouar de rejoindre les Fennecs

L’ancien sélectionneur de l’équipe de France Raymond Domenech critique le choix du meneur de l'OL Houssem Aouar de choisir la sélection algérienne, alors qu’il avait déjà été convoqué avec les Bleus. "C’est humiliant pour l’Algérie", dénonce-t-il.

La décision d’Houssem Aouar divise. Convoqué pour la première fois avec l’Algérie ce jeudi, le milieu lyonnais avait porté le maillot des Bleus une fois, en octobre 2020 contre l’Ukraine (7-1), pour un match amical qui ne l’a pas bloqué avec l’équipe de France. Plus jamais appelé par Didier Deschamps depuis octobre 2020, il a donc récemment choisi de changer sa nationalité sportive.

"Il ‘diminue’ quelque part l’idée qu’on peut avoir de cette équipe d’Algérie"

"Je trouve que c’est humiliant pour l’Algérie de dire que, parce qu’il ne peut plus jouer en équipe de France, ‘tiens, je vais aller en Algérie’, crtiique Raymond Domenech ce jeudi sur le plateau de L'Équipe du soir. S’il fait ça au moment où il est au top niveau et que c’est lui qui décide qui il choisit réellement, oui. Mais là il ‘diminue’ quelque part l’idée qu’on peut avoir de cette équipe d’Algérie en disant 'je ne suis pas bon pour l’équipe de France, alors je parle de mon cœur et j’y vais'. Mais il ne joue même pas à Lyon".

"Ça m’agace par rapport à l’Algérie, insiste l’ancien sélectionneur des Bleus. On ne peut pas dire ça d’une autre sélection". Avant de proposer une nouvelle règle pour éviter ce genre de cas. "Tous les pays où il y a des binationaux qui forment leurs joueurs devraient pouvoir avoir la priorité jusqu’à 22, 23 ans. Tu mets un âge à la fin des espoirs. S’il n’a pas été pris là, il a le droit d’aller dans sa sélection tranquillement. Mais pas l’inverse. Je pense que ça aurait été bien mieux pour les pays formateurs".

Aouar évoquait son "regret" d'avoir rejoint les Bleus

Le milieu de terrain avait justifié son choix plus tard au micro de la fédération algérienne. "En rejoignant l’équipe de France, j’ai senti un regret, que je n’avais pas fait le choix qui me convenait", déclare-t-il notamment, justifiant son choix par ses origines et une éducation influencée par l’Algérie.