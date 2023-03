OL-Nantes: une Marseillaise et des sifflets pour Aouar, qui a choisi de jouer pour l'Algérie

Entré à la 73e minute du match de Ligue 1 entre l'OL et le FC Nantes ce vendredi, Houssem Aouar a été copieusement sifflé par ses supporters au Groupama Stadium, au lendemain de son annonce de représenter l'Algérie. Certains ont même chanté la Marseillaise.

Houssem Aouar sifflé par ses propres supporters. Au Groupama Stadium ce vendredi, le milieu de terrain a été accueilli par une bronca lors de son entrée en jeu à la 73e minute lors du match entre l'OL et le FC Nantes, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, où il a remplacé Johann Lepenant. Le joueur de 24 ans a officialisé cette semaine son passage à la nationalité sportive algérienne.

Une Marseillaise a même été lancée pour accueillir Houssem Aouar, en fin de contrat en juin prochain et dont la prolongation apparaît désormais peu probable. Jeudi, le joueur formé à l'OL a confirmé avoir choisi de représenter les Fennecs, malgré une sélection au compteur avec l'équipe de France, mettant fin à un long feuilleton.

Aouar "regrette" d'avoir joué pour la France

En octobre 2020, Houssem Aouar vivait alors sa seule et unique sélection avec les Bleus lors d'un match amical face à l'Ukraine. Comme il n'avait pas disputé de match officiel, l'intéressé était autorisé à changer de sélection. La Fédération algérienne a donc multiplié les contacts ces derniers mois pour convaincre le binational.

"Pour être honnête, une fois mon choix de rejoindre l'équipe de France, j'ai ressenti tout simplement un regret, a exprimé jeudi Aouar. Pour ma part, je n'avais pas fait le choix qui me convenait. Mais je ne me voyais pas faire le premier pas (vers l'Algérie) parce que cela allait me faire passer pour quelqu'un d'opportuniste."

Formé à l'OL, Houssem Aouar avait disputé son premier match professionnel en février 2017, ayant porté depuis à 228 reprises le maillot lyonnais. Régulièrement associé à des rumeurs de départ, le milieu pourrait partir libre l'été prochain, là où son club réclamait des dizaines de millions d'euros il y a quelques saisons.