"Je tiens à ce que le groupe France aille bien", la ministre des Sports attentive aux conséquences de l'affaire Pogba

Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, a réagi auprès de France Info à l'affaire Pogba et à ses éventuelles conséquences au sein de l'équipe de France, avant le Mondial au Qatar. Si elle suit de près le dossier, elle répète sa confiance en Didier Deschamps.

L'affaire Pogba peut-elle perturber les Bleus? Sur France Info, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra s'est dite "attentive" au dossier à ses conséquences éventuelles en équipe de France, alors que le Mondial au Qatar débute le 20 novembre prochain: "Je tiens à ce que le groupe France aille bien, que ses joueurs aillent bien, pris individuellement ou collectivement, et qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles pour performer, a fortiori, en effet, à deux mois du Mondial."

" Je sais qu'on va s'adapter à la situation et que Didier Deschamps saura protéger son collectif de ces turbulences-là"

La ministre répète en revanche sa confiance en Didier Deschamps, sélectionneur expérimenté qui saura, selon elle, gérer l'affaire chez les Bleus.

"On le sait tous, un parcours réussi dans ce type de compétition repose sur une combinaison entre l'état de forme de ses talents, la qualité de vie du groupe, mais on a la chance d'avoir Didier Deschamps: je lui fais toute confiance. Il a toute l'expérience nécessaire pour gérer ce type de situations sensibles, complexes. Il l'a prouvé en tant que joueur, en tant que coach, en tant que sélectionneur. Je sais qu'on va s'adapter à la situation et que Didier saura protéger son collectif de ces turbulences-là", estime la ministre.

"La question des entourages? Il doit y avoir un accompagnement de la part des clubs, des instances, dès les étapes de la formation"

Après l'annonce de révélations à venir de la part de Mathias Pogba au sujet de son frère Paul, une histoire avait retenu l'attention: celle selon laquelle Paul Pogba aurait fait appel à un marabout pour jeter des sorts à Kylian Mbappé. Une version que dément le joueur de la Juve. Lors de sa deuxième audition par les enquêteurs en août, dans le cadre de ses dénonciations concernant une extorsion de fonds dans laquelle son frère Mathias serait impliqué, Paul Pogba a confirmé avoir fait appel à un marabout... mais pour aider des enfants en Afrique à travers une association.

Amélie Oudéa-Castéra parle aussi d'éventuelles améliorations à apporter concernant les entourages de joueurs et leur encadrement. "Il faut être hyper attentifs à la question des entourages. Quand vous êtes un champion, vous êtes exposés à toute sorte d'influences, des bonnes, des mauvaises. Je pense qu'il doit y avoir un accompagnement de la part des clubs, des instances, dès les étapes de la formation."