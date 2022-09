Affaire Pogba: la raison pour laquelle Paul Pogba a confirmé avoir payé un marabout

France Info révèle ce dimanche ce que Paul Pogba a dit aux enquêteurs lors de sa deuxième audition en août, dans le cadre de l'affaire qui l'oppose à plusieurs de ses proches dont son frère Mathias. Le milieu de terrain a confirmé ne pas avoir fait appel à un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé mais pour des raisons humanitaires.

Paul Pogba maintient sa version. Le milieu de terrain de la Juventus Turin a confirmé, lors d'une deuxième audition par les enquêteurs en août, ne pas avoir fait appel à un marabout pour porter malheur à Kylian Mbappé. Selon France Info, qui a eu accès au procès-verbal de l'audition, l'ancien joueur de Manchester United a confirmé avoir bien versé de l'argent à un marabout... mais pour une association humanitaire qui aide des enfants d’Afrique.

Paul Pogba aurait assuré avoir les moyens de prouver ses dires, là où son frère Mathias prétend le contraire. Pour le champion du monde 2018, son aîné agit sous la pression de racketteurs. L'international français se dit victime de tentative d'extorsion de fonds, menée selon lui par plusieurs de ses proches dont Mathias Pogba. 13 millions d'euros ont été réclamés au joueur de 19 ans, qui a réalisé un virement de 100.000 euros comme le révélait BFMTV ces derniers jours.

La procureure de la République a indiqué vendredi que le parquet de Paris avait ouvert une enquête pour des chefs d’extorsion en bande organisée, tentative d’extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime dans le cadre de l'affaire Pogba. Les investigations ont été confiées à deux juges d'instruction.

"Tu penseras à nous maintenant que tu as reçu une prime à la signature"

Lors de cette deuxième audition, Paul Pogba a montré un message reçu cet été, au moment de sa signature à la Juventus, écrit par son frère: "Tu penseras à nous maintenant que tu as reçu une prime à la signature", aurait ainsi envoyé Mathias. France Info précise par ailleurs que pour éviter le harcèlement dont il est victime depuis de l'affaire, Paul Pogba a changé à deux reprises de numéro de téléphone. Sans succès jusqu'à présent.

Les faits de cette affaire se sont déroulés entre mars et juillet 2022. En plus de l'enquête française, le parquet de Turin a ouvert une enquête pour "chantage et extorsion aggravée" contre X. C'est le 1er août 2022 dernier que les autorités italiennes ont décidé d'alerter le parquet de Paris pour des faits qui se seraient produits en France.

Au moins trois proches de Paul Pogba ont été entendus comme témoins dans le cadre de cette enquête. Selon FranceInfo, l'un d'entre eux est le patron de la sécurité de l'équipe de France, sollicité pour protéger Yeo Moriba, la mère de Paul Pogba, Des inconnus auraient fait irruption chez Yeo Moriba en juillet, pour répéter les menaces adressées au membre le plus connu de la fratrie.