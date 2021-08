Equipe de France en direct: l'annonce de la liste de Deschamps

Après l'échec de l'Euro et l'élimination dès les huitièmes de finale contre la Suisse, les Bleus feront leur rentrée en septembre. Ils basculeront sur les qualifications pour le Mondial 2022, contre la Bosnie le 1er septembre à Strasbourg, en Ukraine le 4 et face à la Finlande trois jours plus tard à Lyon. Avec sept points pris sur neuf possibles, les joueurs de Didier Deschamps occupent actuellement la première place de leur groupe, devant l'Ukraine (trois points).