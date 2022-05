Liverpool-Real: Konaté pense mériter l'équipe de France

Révélation de la saison côté Liverpool avec ses prestations en Ligue des champions, Ibrahima Konaté a connu la défaite en finale contre le Real Madrid ce samedi. Le défenseur français a un autre objectif en tête: l'équipe de France et potentiellement le Mondial au Qatar.

Pas de sacre en Ligue des champions pour Ibrahima Konaté, dont l'équipe Liverpool a été battue par le Real Madrid samedi soir (1-0) en finale au Stade de France. Mais le défenseur français achève une belle saison, celle de la révélation, avec de grosses performances en Ligue des champions. "Le bilan de ma saison, je vais le faire dans les prochaines semaines. A chaud, je pense que je peux être satisfait, mais seulement un peu, comme ça je peux continuer à travailler pour pouvoir être meilleur et espérer de plus grandes choses", explique-t-il après la rencontre.

De quoi lui donner des idées. Et surtout des envies. Car Ibrahima Konaté ne cache pas son ambition d'être convoqué par Didier Deschamps en équipe de France. Il n'a pas été appelé pour le rassemblement de ces prochains jours, en vue de la Ligue des nations.

"Le Mondial? Bien sûr que c'est un objectif"

"Ce qu'il me manque pour aller en équipe de France? Je n'en ai aucune idée, le sélectionneur sait mieux que moi. Moi, je fais mes performances, je pense qu'elles sont bonnes, répond-il. Cela reste un objectif mais s'il ne m'appelle pas, je ne vais pas me plaindre. Je vais continuer à bosser, redoubler d'efforts pour atteindre cet objectif assez rapidement. Le Mondial? Bien sûr que c'est un objectif. Et pas seulement pour moi, mais pour tous les autres joueurs, les autres défenseurs à mon poste qui n'ont pas été appelés. C'est très bien qu'il y ait autant de bons joueurs en équipe de France, ça nous permet d'être surmotivés et de bosser."

La défense, secteur concurrentiel chez les Bleus. "A mon poste aujourd'hui, dans le monde, c'est le plus compliqué (d'avoir une place chez les Bleus). Il y a tellement de bons joueurs... pas qu'en défense. Mais en défense, c'est beaucoup plus compliqué avec tous les joueurs qu'on a en Europe, juge Konaté. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que j'ai quelque chose à envier à qui que ce soit. BIen sûr que je regarde les performances des autres, ça m'inspire et ça m'aide à redoubler d'efforts. Cela reste un objectif, on va essayer de l'atteindre rapidement."