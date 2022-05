Liverpool: Konaté rêve de disputer la prochaine Coupe du monde avec les Bleus

Dans un entretien dimanche à Téléfoot, le défenseur de Liverpool Ibrahima Konaté a confié qu'il garde l'objectif d'être appelé en équipe de France et disputer la Coupe du monde au Qatar.

Ibrahima Konaté voit grand. Auteur d'une belle saison avec Liverpool, qui vient de remporter la FA Cup samedi contre Chelsea à l'issue de la séance de tirs au but, le défenseur s'est imposé en charnière aux côtés de Virgil van Dijk. Auteur de performances remarquées, notamment en Ligue des champions, "Ibou" a un autre rêve: la Coupe du monde. "Bien sûr que je veux jouer la prochaine Coupe du Monde. C’est le rêve de tous les joueurs de jouer une Coupe du monde. Là il y en a une qui arrive dans quelques mois. On y rêve et on y pense", a-t-il expliqué dans un entretien à Téléfoot ce dimanche. Un message directement adressé à Didier Deschamps.

Les Coupes, son terrain de jeu favori

Très peu utilisé en Premier League (9 titularisations en 36 matchs), l'ancien joueur de Leipzig s'épanouit pleinement dans les Coupes (FA Cup et League Cup), ainsi qu'en Ligue des champions, où il a inscrit deux buts lors de la double confrontation face à Benfica en quart de finale.

Sélectionné dans toutes les catégories des jeunes en équipe de France (U16, U17, U19, U20 et U21), il n'a plus été appelé chez les Espoirs depuis le quart de finale de l'Euro 2021 perdu face au Pays-Bas. Un match où il avait porté le brassard de capitaine.