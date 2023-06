Mercato: Caqueret reconnaît que l'Euro Espoirs peut être "une vraie occasion de se montrer"

En conférence de presse ce samedi, avant le deuxième match de la France à l'Euro Espoirs, le sélectionneur Sylvain Ripoll et le capitaine Maxence Caqueret ont expliqué comment le mercato est géré en interne.

Castello Lukeba, Khéphren Thuram, Manu Koné, Bradley Barcola, Enzo Le Fée, Illan Meslier… De nombreux joueurs actuellement engagés à l’Euro Espoirs avec l’équipe de France sont susceptibles d’être transférés cet été. Alors comment gérer cette période du mercato en plein tournoi ?

"Pour en avoir parlé avec pas mal de joueurs, c’est quelque chose qui peut perturber", reconnaît le capitaine des Bleuets, Maxence Caqueret, présent samedi en conférence de presse à la veille de défier la Norvège (dimanche 20h45).

"Le mercato, on verra un peu plus tard"

"Mais ce qui fait notre force c’est qu’on s’est tous dit de ne pas calculer ce début de mercato pour se concentrer sur l’Euro, explique le milieu de terrain de l’OL. On sait que pour les joueurs qui veulent peut-être aller voir ailleurs ou qui ont des envies de changer de clubs, c’est une vraie occasion de se montrer. On se doit d’être les meilleurs possibles et d’aller le plus loin. Le mercato, on verra un peu plus tard et j’espère le 9 juillet (la finale de l’Euro Espoirs est prévue le 8 juillet)."

Sylvain Ripoll, lui, se tient à disposition de ses joueurs pour "échanger s’ils le souhaitent". "Il m’arrive aussi sur des discussions individuelles de leur préconiser d’organiser leur entourage pour être épargnés. Ils doivent être au courant des nouvelles importantes. Mais vous savez qu’il y a peut-être 10% de choses importantes qu’ils doivent savoir et 90% de parasites qui sont inutiles pour eux. On fait confiance aux joueurs pour qu’ils fassent passer le message, à leur entourage aussi pour les préserver", confie le sélectionneur des Espoirs, surtout focalisé sur le prochain match de son équipe.

Avec des buts d’Arnaud Kalimuendo et Bradley Barcola, les Bleuets ont bien démarré contre l’Italie (2-1) et veulent enchaîner face à la Norvège. Dans cet Euro, les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.