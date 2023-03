Mercato: pas intéressé par les Bleues, Thierry Henry viserait le poste de sélectionneur des Etats-Unis

Selon ESPN, Thierry Henry convoite le poste de sélectionneur des Etats-Unis, vacant depuis la fin de contrat de Gregg Berhalter après la Coupe du monde au Qatar.

"Cela ne sera pas Thierry Henry. Je crois qu'il est en train d'embrayer sur d'autres projets." Ce jeudi, Jean-Michel Aulas a expliqué pourquoi l’ancien buteur de l’équipe de France a décliné la proposition de la FFF de devenir le successeur de Corinne Diacre au poste de sélectionneure des Bleues. Mais quels sont ces projets évoqués par le président de l’Olympique Lyonnais, interrogé par Le Figaro ? L’un d’entre eux pourrait mener l’ancien coach adjoint de Roberto Martinez avec les Diables Rouges aux Etats-Unis. Selon ESPN, l’ex-Gunner serait en effet plus qu'intéressé pour prendre les commandes de la sélection US masculine.

Il a déjà fait des appels du pied à la sélection US

Le poste de sélectionneur de Team USA est libre depuis la fin de contrat de Gregg Berhalter fin 2022, après la Coupe du monde au Qatar (les Américains ont été éliminés en 8eme de finale par les Pays-Bas). L’intéressé ne s’en est d'ailleurs jamais trop caché. Avec son passé de joueur et d’entraîneur en MLS (aux New York Red Bulls et à l’Impact Montréal), il estime être légitime pour briguer le poste de sélectionneur : "Est-ce que je connais les joueurs (de la sélection américaine)? Oui, je connais les joueurs. Est-ce que je connais le championnat ? Oui, je connais le championnat. Est-ce que j’aimerais être un manager? Oui bien sûr, c’est une chose que j’aimerais faire", confiait-il il y a un mois sur l’antenne de la CBS. Reste désormais à savoir si la Fédération US souhaite lui confier le poste et si les deux parties vont trouver un accord.