Mercato: Thierry Henry veut reprendre un banc et étudie la piste de la sélection américaine

Thierry Henry s’est dit prêt à retrouver un banc comme entraîneur principal après son départ de la sélection belge, où il occupait le poste d’adjoint. L'ancien joueur de l'équipe de France n’a pas fermé la porte à la sélection américaine, actuellement sans sélectionneur depuis le départ de Gregg Berhalter.

Thierry Henry (45 ans) veut quitter ses habits d’adjoint pour retrouver une place de numéro 1 sur un banc. L’ancien bras droit de Roberto Martinez avec la Belgique n’a pas été choisi pour lui succéder (l’Alemano-italien Domenico Tedesco lui a été préféré) malgré le soutien de plusieurs joueurs. Et il ne veut pas repartir comme n°2, comme il l’a révélé mercredi sur CBS, chaîne sur laquelle il est consultant. La discussion portait sur son potentiel intérêt pour prendre la tête de la sélection américaine, sans entraîneur depuis le départ de Gregg Berhalter début janvier.

"J'aimerais avoir une ouverture à nouveau"

"Est-ce que je mettrais mon nom dans le chapeau? D'abord et avant tout, c'est un sujet délicat à aborder, a confié le champion du monde 1998. Roberto Martinez est parti entraîner le Portugal et je ne vais pas le suivre. Être n°2 n'est plus quelque chose que j'aimerais faire. Respect massif pour le patron, il m'a donné une opportunité quand personne d'autre ne l'a fait. J'aimerais avoir une ouverture à nouveau. (…) Je discutais comment les choses étaient dures à Montréal à cause du covid, nous jouions tous les matchs loin de chez nous. Être dans un camp pendant quatre mois, c’était dur.

Il fait référence à son passage sur le banc de l’Impact Montréal en 2020, interrompu prématurément pour raisons personnelles. S’il ne pose pas officiellement sa candidature, ‘Titi’ semble tout de même avoir engagé une réflexion sur le poste avec les USA. "Est-ce que je connais les joueurs (de la sélection américaine)? Oui, je connais les joueurs, lance-t-il. Est-ce que je connais la ligue? Oui, je connais la ligue. Est-ce que j’aimerais être un manager? Oui bien sûr, c’est une chose que j’aimerais faire."

"Pour revenir à la situation des Etats-Unis, nous en sommes au point de: quel est le plan? C'est quoi la philosophie? Que veux-tu être? Lorsque vous vous poserez vous-mêmes ces questions, vous finirez par trouver les réponses. Et ce n'est pas parce que tu vas accueillir la compétition (la Coupe du monde en 2026) que tu vas aller loin automatiquement. Nous avons vu que ce n'est pas facile à faire. Nous avons vu de grandes équipes qui ne peuvent pas gagner à la maison ou d’autres atteindre les demi-finales. Je me souviens de la Corée du Sud (en 2002) qui avait arrêté son championnat avant de partir en camp (de préparation) pendant huit mois pour tenter de performer. Les gens se demandaient pourquoi ils étaient si en forme, comment ils pouvaient courir autant. Donc, quel sera la plan (pour les Etats-Unis)? Je ne parle pas pour moi. La discussion est au sujet de la sélection américaine."

Le discours de Henry a fait réagir Jamie Carragher, ancien de Liverpool également consultant sur CBS, qui s’est exclamé en faveur d’une nomination de l’ancien international français (123, 51 buts). "La fédération américaine, allez, a lancé l’Anglais. Nommez l’homme! Vous savez ce que vous devez faire! Engagez-le! Il est partant. C’est un champion du monde, il connaît le championnat. Faites-le venir."

Henry a débuté sa carrière d’entraîneur à Monaco en 2018 où il n’a dirigé que 20 matchs avant d’être démis de ses fonctions quelques mois plus tard en 2019. Sa dernière expérience comme n°1 remonte à l’Impact Montréal en 2020.