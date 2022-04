Mexique: Thauvin croit toujours aux Bleus et assure voir été "à deux doigts de prolonger" à l’OM

Dans un entretien accordé à L’Equipe, Florian Thauvin a dressé un tableau idyllique de son aventure mexicaine avec les Tigres de Monterey. Le champion du monde 2018, qui n’a pas tiré un trait sur les Bleus, révèle également avoir été tout proche de prolonger son aventure marseillaise.

"J’aurais été fou de refuser ce que je vis!" Parti tenter sa chance au Mexique l’été dernier, du côté des Tigres de Monterey, Florian Thauvin s’éclate comme un fou par-delà l’Atlantique au côté d’André-Pierre Gignac. L’ailier français de 29 ans est désormais totalement intégré à sa nouvelle vie mexicaine. Et n’éprouve aujourd’hui aucun regret d’avoir quitté l’OM... avec qui l’aventure aurait très bien pu s’étirer encore un peu.

"J’ai été à deux doigts de prolonger. Pablo Longoria a tout fait et je le remercie encore. Il aurait mérité que je prolonge vu son investissement, a-t-il assuré ce jeudi à L’Equipe. Mais j’avais fait le tour de Marseille. Il aurait fallu que je sois à 100% dans ma tête pour rester à l’OM. Ce n’était plus le cas. (…) J’avais besoin de changer à 28 ans. J’avais déjà réalisé mon rêve de jouer à l’OM. C’était bien aussi pour le club de tourner la page."

"Tant que je jouerai, je penserai à l’équipe de France"

Engagé pour cinq années avec le vainqueur de la Ligue des champions de la CONCACAF en 2020, Thauvin, poussé par des performances désormais régulières et consistantes (5 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues), ne semble pas avoir abandonné l’idée de reporter un jour le maillot des Bleus.

"Tant que je jouerai, je penserai à l’équipe de France, clame celui qui compte 10 sélections internationales (1 but). Je ne tirerai jamais un trait sur les Bleus! Je reçois encore toutes les préconvocations." L'ancien dynamiteur marseillais n'a plus porté la tunique bleue depuis près de trois ans, et ne semble plus vraiment dans les petits papiers de Didier Deschamps. Mais qu'importe.

"J’ai eu la chance d'être deux fois champion du monde (une fois avec les U20, une fois avec les A, ndlr). Mon attachement à ce maillot est terrible. Ce sera toujours un rêve de retourner en équipe de France et de porter haut le maillot de mon pays", poursuit "Flotov". Avant de révéler la teneur de l’un de ses rêves… plutôt inattendu. "J’adorerais organiser un match OM-Tigres!"