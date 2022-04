Mexique: nouveau but pour Gignac, Thauvin passeur... tout va bien pour les Bleus des Tigres

Les Français du Mexique se sont mis en valeur ce samedi, à l’occasion de la victoire des Tigres de Monterrey (3-0) contre Toluca, avec une passe décisive pour Florian Thauvin et un but pour André-Pierre Gignac.

La colonie française au Mexique continue à se porter à merveille. Ce samedi, les Tigres de Monterrey ont repris la tête du tournoi de clôture du championnat mexicain, grâce à une victoire à domicile (3-0) sur les Diables rouges de Toluca. Une réussite qui doit beaucoup à leurs Bleus, une nouvelle fois décisifs: Florian Thauvin a été passeur sur l’ouverture du score, tandis qu’André-Pierre Gignac a clos la marque en fin de match.

Sur le premier but, Thauvin a délivré une offrande à Juan Pablo Vigon, qui a juste eu à ajuster sa frappe pour trouver le fond des filets (58e). Quelques minutes plus tard, Gignac a inscrit le troisième but d’une superbe tête décroisée aux six mètres (71e), qui lui a valu l’ovation de tout le stade. Avec ce 11e but en 14 journées, l’ancien attaquant marseillais consolide sa position de meilleur buteur du championnat.

Objectif champion

Grâce à cette victoire, les Tigres sont à égalité de points (32) avec Pachuca en tête du classement, mais devancent pour l’instant les "Tuzos" d'une courte tête à la différence de buts (+14 contre +13). De bon augure, alors qu’il ne reste plus que trois matchs à jouer dans ce tournoi de clôture : ils ont déjà sécurisé une place dans le top 4, synonyme d’accession à la phase finale sans passer par les barrages. Ils y viseront un titre de champion, qu’ils n’ont plus remporté depuis la clôture de 2019.

Les deux Français sont en tous cas en pleine bourre: à 36 ans, Gignac, arrivé à Monterrey en 2015, continue à affoler les compteurs et reste un des meilleurs joueurs de sa ligue. Il a été rejoint par Florian Thauvin l’an passé, qui a raté le début du championnat mais commence à prendre peu à peu le championnat à sa main, et a inscrit trois buts cette saison.