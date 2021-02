"Michel, il peut tout faire", Édouard Philippe envisage un avenir politique à Platini

EXCLU RMC SPORT - Édouard Philippe est l'invité exceptionnel mardi après-midi de Top of the Foot. Venu pour parler de football, l'ex-Premier ministre a notamment réagi avec une pointe d'émotion à un message de Michel Platini qui lui était destiné.

"Honnêtement, vous me faites un plaisir d'enfant là." Invité exceptionnel de Top of the Foot ce mardi, Édouard Philippe n'est pas reparti les mains vides de l'émission puisqu'un message de Michel Platini qui lui était destiné a été retransmis en direct. Quelques secondes qui ont manifestement fait très plaisir à l'ancien Premier ministre, qui a confié s'être pris de passion pour le football à la fin des années 1970.

Édouard Philippe grand fan de Platini

Une période qui coïncidait avec les heures de gloire de Platini. "Bonjour Monsieur le Premier ministre. Grâce à cette émission, je sais que vous avez rêvé, comme moi, d'être footballeur professionnel. J'espère que vous allez bien et que vous vivez bien votre nouvelle vie. Je tenais à vous saluer et si vous le souhaitez, nous pourrons un jour parler de football, de politique du football, ou de politique tout court", lâche Platini dans son message.

Passée l'émotion liée à cet enregistrement, Édouard Philippe a été interrogé sur le rôle de l'ancien numéro 10 des Bleus dans le football français et mondial. Mais l'ex-Premier ministre et actuel maire du Havre a préféré éluder: "Quand on me dit Platini, je suis un enfant qui voit un joueur exceptionnel. Et pour ça, j'aurai toute ma vie une tendresse infinie et une admiration qui ne se terminera jamais."

"Michel, il peut tout faire"

Ancien président de l'UEFA (2007-2015), Platini a dû se retirer du monde du football alors qu'il visait la FIFA, en raison d'un scandale qui l'a éloigné de facto de toutes responsabilités. Édouard Philippe a tout de même été invité à faire un peu de politique fiction, dans le cas où il serait élu président de la République.

Avec Michel Platini comme ministre des Sports ? "Vous allez un peu loin là. Michel a eu des grandes responsabilités, et ça peut être difficile, je le sais", a répondu le maire du Havre. Avant de conclure: "Mais je pense que Michel, il peut tout faire."