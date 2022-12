Mondial 2022: le bon parcours des Bleus au Qatar booste les ventes de maillots

L’équipe de France s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022, où elle affrontera le Maroc mercredi au Qatar (20h). En attendant de savoir s’ils décrocheront une troisième étoile, la réussite des Bleus au Qatar permet aux commerçants d’écouler plus de maillots que d’habitude.

Ce n’était pas gagné d’avance. Entre les forfaits et les polémiques, l’équipe de France ne semblait pas dans les meilleures dispositions à l’heure d’aborder la Coupe du monde 2022. Mais à l’aube de la dernière semaine du tournoi, les Bleus sont toujours présents. Après avoir sorti l’Angleterre en quarts de finale (2-1), les joueurs de Didier Deschamps se préparent à affronter le Maroc, mercredi, lors d’une demi-finale historique. Avec l’espoir d’atteindre pour la quatrième fois la finale d’un Mondial (après 1998, 2006 et 2018) et se rapprocher d’une troisième étoile.

Et le bon parcours des Bleus au Qatar s’accompagne d’un bel engouement dans l’Hexagone. Les audiences sont excellentes à la télévision et dans les médias en général, malgré les menaces de boycott lancées ces derniers mois. Une aubaine pour les commerçants qui proposent la tunique de l’équipe de France dans leurs rayons. A l’image du magasin Foot.FR des Pennes-Mirabeau, dans les Bouches-du-Rhône.

Les flocages de Mbappé et Giroud plébiscités

Dans cette boutique située aux portes de Marseille, les ventes de maillots des Bleus ont triplé depuis le début du Mondial au Qatar. Avec essentiellement des flocages de Kylian Mbappé et Olivier Giroud. "Pendant la phase de poules, on en vendait entre vingt et trente par jour et maintenant, on en vend entre cinquante et cent par jour", détaille William Fontaine, le gérant des lieux.

"Le football est un sport différent des autres, complète l’économiste du sport Vincent Chaudel. Il est capable à lui tout seul de mettre beaucoup de personnes dans la rue, de façon positive. On l’a vu sur les Champs-Élysées, on le voit au Maroc. Le football a un impact sur le moral de la population. Et le moral peut avoir un impact sur la consommation."

Des problèmes d'approvisionnement en 2018

Il y a quatre ans et demi, lors du sacre de l’équipe de France en Russie, les supporters des Bleus avaient dû attendre de longues semaines avant de pouvoir s’offrir un maillot avec deux étoiles, en raison de problèmes d’approvisionnement. De quoi en agacer certains et en décourager d’autres. A voir comment Nike a anticipé un possible troisième sacre cette fois.