Coupe du monde 2022: ce que reprochent les Anglais à l'arbitrage après leur défaite face aux Bleus

À l'issue de la défaite de l'Angleterre face à la France samedi soir en quarts de finale de la Coupe du monde (1-2), plusieurs voix se sont faites entendre du côté des Three Lions pour contester la prestation de Wilton Sampaio, l'arbitre central. À juste titre ? Retour en détails sur ces décisions supposément litigieuses.

Quelques heures après une élimination rageante en quart de finale de la Coupe du monde 2022 face à la France (1-2), les Anglais sont sur le chemin du retour ce dimanche matin. Harry Kane et ses coéquipiers ont d'ores et déjà quitté Doha, le coeur lourd et les têtes encore à leur défaite de la veille. Une défaite au goût amer pour plusieurs joueurs des Three Lions, comme Harry Maguire.

Après la rencontre, le défenseur central anglais, qui évolue à Manchester United, a pris la parole pour exprimer publiquement ses réserves sur l'arbitrage du match, ciblant en premier lieu l'officiel central, Wilton Sampaio. "De grandes décisions sont allées contre nous, beaucoup de décisions sont allées contre nous, devrais-je dire", débute-t-il avant de poursuivre : "Je pense que les prises de décisions de l'arbitre tout au long du match étaient vraiment médiocres." Des propos relayés ce dimanche par la presse anglaise, qui descend en flèche la prestation de l'arbitre brésilien. Mais quelles situations sont dans le viseur de Maguire et des Anglais ?

16e minute : une possible faute d'Upamecano au départ de l'action qui mène au but de Tchouaméni

Les Anglais progressent vers l'avant. Kyle Walker est trouvé sur le couloir droit et sert Bukayo Saka. Dos au jeu, le joueur d'Arsenal tente de protéger son ballon mais est bien suivi par Dayot Upamecano. Ce dernier tente d'anticiper la lecture du ballon avant de se raviser pour éviter la faute. La jambe droite du Français entre en contact avec celle de l'Anglais, qui perd ses appuis ainsi que le contrôle du ballon. À vitesse réelle, l'action semble difficile à juger mais au ralenti, la grosse pression exercée par le joueur du Bayern est peut-être excessive et semble mener à la chute de Saka. 25 secondes plus tard, Aurélien Tchouaméni donne l'avantage aux Bleus sur une frappe des 25 mètres.

Dayot Upamecano au contact avec Bukayo Saka peu avant le premier but tricolore, le 10 décembre 2022. © Capture d'écran

25e minute : une faute d'Upamecano sur Kane à la limite de la surface de réparation

Cette situation a donné lieu à un recours à l'arbitrage vidéo. Sur le couloir gauche, sur un ballon compliqué à négocier, Lucas Hernandez est mis en difficulté par Bukayo Saka. Ce dernier parvient à gratter le ballon pour le pousser dans les pieds d'Harry Kane. Le capitaine des Three Lions, au duel avec Dayot Upamecano, en profite pour pousser le cuir jusque dans la surface des Bleus avant que sa jambe droite ne soit bloquée par la jambe gauche du défenseur tricolore. Une intervention semble-t-il irrégulière mais qui, au regard des ralentis, n'a pas eu lieu dans la surface. La demande d'un penalty n'avait donc pas lieu d'être, et l'arbitre Wilton Sampaio a acté cette décision sans être allé en personne consulté le VAR. Il s'est fié à l'interprétation des arbitres vidéo. En revanche, il semblait bien y avoir coup franc à l'extrémité de la surface. Mais le VAR ne peut pas revenir sur une action pour donner un coup franc.

Harry Kane et Dayot Upamecano au duel lors du quart de finale du Mondial entre la France et l'Angleterre, le 10 décembre 2022. © Capture d'écran

81e minute : un possible carton rouge pour Hernandez pour sa charge sur Mount offrant un deuxième penalty aux Anglais

Dans le money time de la rencontre, les Bleus ont connu de gros frissons, notamment lorsque l'arbitre brésilien est venu désigner logiquement le point de penalty pour une charge grossière de Théo Hernandez sur Mason Mount à la 81e minute. Si par la suite Harry Kane expédiera sa frappe au-dessus de la barre de son coéquipier chez les Spurs, Hugo Lloris, les Anglais ont regretté qu'un carton rouge ne soit pas adressé au joueur tricolore.

Alerté par les arbitres vidéo, Wilton Sampaio est cette fois allé consulter lui-même le VAR avant d'accorder le penalty et adresser un carton jaune au latéral gauche des Bleus. Quant à la règle dite du "dernier défenseur", celle-ci n'existe pas à proprement parler. L'arbitre prend sa décision en fonction de la chance réelle de marquer pour l'adversaire, et non pas en fonction de son emplacement sur le terrain. Ici, Wilton Sampaio a considéré que Mason Mount n'avait pas de chance réelle d'atteindre ce ballon en l'air et donc de tromper Hugo Lloris. Raison pour laquelle il a opté pour un carton jaune.

La faute de Théo Hernandez sur le deuxième penalty anglais lors du quart de finale du Mondial France-Angleterre, le 10 décembre 2022. © Capture d'écran