OL: "C'est de la fatigue", Lacazette rassurant après sa sortie face à Nantes

Buteur historique de l'OL ce vendredi face à Nantes en ouverture de la 28e journée (1-1), Alexandre Lacazette a quitté ses partenaires peu après l'heure de jeu en grimaçant. Mais le capitaine lyonnais s'est montré rassurant au coup de sifflet final.

Alexandre Lacazette a vécu une soirée contrastée ce vendredi. Auteur du but de l'égalisation face à Nantes en ouverture de la 28e journée (1-1), le capitaine lyonnais a inscrit sa 150e réalisation sous le maillot de l'OL et est devenu le deuxième meilleur buteur du club, derrière Fleury Di Nallo (222) mais devant Bernard Lacombe (149). Un 21e but cette saison toutes compétitions confondues qui n'a pas permis aux Gones de décoller au classement, puisque les hommes de Laurent Blanc sont toujours 10es.

En pleine forme le 2 avril ?

Après l'euphorie, la grimace est apparue sur le visage de Lacazette, sorti à l'heure de jeu - et remplacé par Moussa Dembélé - après avoir demandé le changement. Mais le "Général" a tenu à rassurer sur son état de forme, lui qui revient tout juste d'une blessure musculaire. "C'était de la fatigue, je reviens d'une blessure de trois semaines. La semaine dernière (face à Lille), j'ai pu faire 20 minutes. Aujourd'hui, j'ai fait une heure et je ressentais un peu de fatigue donc j'ai préféré laisser ma place à quelqu'un de frais", a simplement analysé l'attaquant des Gones au micro de Prime Video.

De son côté, Laurent Blanc avait déjà décidé que son joueur ne terminerait pas le match. "Je voulais le sortir. Si on menait au score, je l'aurais sorti à la mi-temps mais j'ai essayé de pousser jusqu'à la 60e et j'ai bien fait de le sortir, a souligné le coach rhodianien en conférence de presse. Il a senti que ça durciçait derrière les cuisses. On n'est pas passé loin de la catastrophe mais je pense qu'il sera là le 2 avril." Une date importante pour l'OL, qui se déplacera au Parc des Princes en clôture de la 29e journée de Ligue 1, juste après la trêve internationale.