Portugal-France: Benzema répond aux critiques après son doublé

Auteur de ses deux premiers buts depuis son retour en sélection, mercredi face au Portugal (2-2), lors du 3eme match de poules à l’Euro 2021, l’attaquant du Real Madrid a répondu aux critiques sur son manque d’efficacité.

Enfin. Karim Benzema a enfin débloqué son compteur depuis son retour inattendu en équipe de France. Muet lors des deux matchs de préparation puis face à l’Allemagne et la Hongrie, l’avant-centre des Bleus a répondu à Cristiano Ronaldo face au Portugal (2-2), mercredi soir à Budapest pour le 3eme match de poules à l’Euro 2021. Auteur d’un penalty, KB19 s’est même offert un doublé, inscrivant ses 28eme et 29eme buts le soir de sa 86eme sélection. De quoi éteindre les critiques qui commençaient à fuser au sujet de son manque d’efficacité. "Je ne baisse jamais les bras, a commenté celui qui a été élu "Homme du match." Tout le monde attendait ce but. Ça me motivait à chaque fois sur tous les matchs. C’est clair qu’il y a une autre pression qu’en club parce que là, c’est tout un pays. Mais moi ça me motive à chaque fois pour donner plus. Sur le terrain, je reste le maximum concentré. J’ai mis deux buts. Le plus important c’est de gagner. Je suis un joueur qui a l’habitude d’avoir cette pression mais en voyant les supporters ça m’a donné beaucoup de force."

"Le penalty ? J'avais confiance en moi"

Sur le penalty censé être tiré par Antoine Griezmann, Karim Benzema a indiqué qu’il "n’avait pas besoin de discuter sur le terrain. J’avais confiance en moi, a-t-il ajouté. Je les ai travaillés à l’entraînement, il faut être concentré."

Enfin sa rencontre a aussi été marquée par ses très chaleureuses retrouvailles avec son ancien partenaire au Real Madrid, Cristiano Ronaldo, lui aussi auteur d’un doublé à Budapest. Les deux hommes ont discuté et échangé leur maillot. "Cela fait plaisir de le revoir. Ce qu’on a fait ensemble au Real en gagnant des titres… On a échangé en parlant de la suite." Pour Benzema, ce sera face à la Suisse en 8emes de finale lundi à Bucarest.