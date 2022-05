Real Madrid: pour Emmanuel Petit, Benzema est au-dessus sportivement de Zidane et Platini

Favori pour le Ballon d'or après sa cinquième victoire en Ligue des champions avec le Real Madrid, Kaim Benzema a réalisé une saison en tout point exceptionnelle. Un exercice qui le place au sommet du football français, selon Emmanuel Petit.

De la Decima au triplé de Zidane en Ligue des champions, Karim Benzema a été un artisan majeur de tous les grands titres du Real Madrid, un élément déterminant qui a permis au club merengue de conserver intacte sa relation privilégiée avec la "Coupe aux grandes oreilles". Avec 44 buts et 15 passes décisives en 46 matches en club cette saison, c’est un Benzema en état de grâce qui a porté son équipe vers un 35e sacre en Liga fin avril, avant une "décimocuarta" (14e) inespérée en C1.

Petit: "On est relativement loin de l'image de Zidane et Platini"

"Sportivement, je n’ai pas souvenir qu’un joueur français ait autant marqué l’histoire d’un club, et encore moins celle du plus grand club du monde, souligne Emmanuel Petit dans l’émission Rothen s’enflamme, sur RMC. A ce niveau-là, je le trouve même au-dessus de Zidane et Platini. Ceci étant dit, derrière il y a l’équipe de France qui, pour moi, est au-dessus, la dernière marche pour qu’un joueur sorte du contexte sportif et devienne un personnage public que tout le monde s’approprie et auquel les gens s’identifient. Et là, par rapport aux histoires judiciaires qui ont traîné pendant des années, en termes d’image notamment, je trouve qu’on est relativement loin de l’image de Zidane et Platini."

Condamné en première instance à un an de prison avec sursis dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, Karim Benzema sera jugé par la cour d’appel les 30 juin et 1er juillet à quelques mois de la Coupe du monde. "Si tu veux vraiment rentrer dans l’imaginaire des gens, sportivement, tu vas toucher une partie des Français, mais tu ne toucheras pas tous les Français, estime Manu Petit. Si tu veux convaincre tous les Français que tu es un beau représentant de ton pays, ça correspond aux différentes facettes. Il y a l’image, le sportif, l’humain, il y a beaucoup de choses."