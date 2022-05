Ligue des champions: l’UEFA explique pourquoi le but de Benzema a été refusé

Des sources de l’UEFA ont précisé à Marca les raisons pour lesquelles le but de Karim Benzema a été refusé pour hors-jeu, samedi en finale de la Ligue des champions remportée par le Real Madrid face à Liverpool (1-0).

La décision n’a finalement pas porté préjudice au Real Madrid. Mais avant l’unique but de la rencontre inscrit par Vinicius en deuxième période, les Merengues se sont vus refusés une réalisation de Karim Benzema, samedi lors de la finale de la Ligue des champions face à Liverpool (1-0). Après une action confuse, le ballon était revenu sur le Français qui avait trompé Alisson Becker. Après de longues minutes, l’assistance vidéo (VAR) a finalement déterminé que le Français étaient en position de hors-jeu.

La passe de Fabinho n’était pas intentionnelle

Si Benzema était bien situé devant le dernier défenseur (Van Dijk, alors que Robertson suppléait Becker placé plus haut sur l’action), il a été remis en jeu par la touche de balle de Fabinho. Mais, selon des sources de l’UEFA contactées par Marca, l’intentionnalité du Brésilien n’a pas été retenue et c'est cela change tout. Les arbitres ont considéré que le milieu de terrain de Liverpool – au duel avec Federico Valverde - avait touché le ballon mais ne l’avait pas joué sciemment en direction du Français. Si cela avait été le cas, le but aurait été accordé. Là, Benzema a été signalé hors-jeu.

"Le VAR et M.Turpin ont estimé que Fabinho s'était jeté pour défendre le ballon de Valverde mais sans l'intention de le jouer, seulement pour intercepter l’éventuelle passe de Valverde, détaille le journal. C'est la nuance clé. On considère que la touche (et non la tentative de jouer le ballon) de Fabinho n'annule pas le hors-jeu de Benzema. Comme il n'y a aucune touche de Fabinho pour hors-jeu, l'action de "hors-jeu" commence à partir de la touche de Valverde. Et là, Benzema était déjà devant."

La règle le dit: "Un joueur en position de hors-jeu sera considéré comme n'ayant pas profité de cette position lorsqu'il reçoit le ballon d'un adversaire qui joue volontairement le ballon". Mais ce point reste lié à une interprétation très subjective des arbitres.

Les médias espagnols ne manquent pas de rappeler que les arbitres avaient validé le but de Kylian Mbappé en finale de la Ligue des nations face à l’Espagne (2-1) après un tacle d’Eric Garcia qui, en touchant le ballon, avait remis en jeu l’attaquant français, pourtant nettement hors-jeu. L’intentionnalité du défenseur n’était pas évidente sur ce coup. Quelques mois plus tard, une nouvelle polémique a finalement été évitée par le succès finale du Real, qui a décroché la 14e Ligue des champions de son histoire. Cela n'a pas empêché non plus Benzema de terminer meilleur buteur de cete édition (15).