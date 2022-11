Le message taquin du Stade Rennais pour Didier Deschamps au sujet de Martin Terrier

Malgré un début de saison très réussi, Martin Terrier n’a pas été retenu par Didier Deschamps pour participer à la Coupe du monde au Qatar. Avec humour, son club, le Stade Rennais, a rappelé qu’il était néanmoins sélectionné par Bruno Genesio pour affronter Toulouse, ce samedi soir, pour le compte de la 15e journée de Ligue 1.

Pas de Coupe du monde pour Martin Terrier. Si l’attaquant du Stade Rennais ne compte aucune sélection avec l’équipe de France, son début de saison étincelant avec le Stade Rennais (11 buts en 19 matchs toutes compétitions confondues) et sa forme du moment avaient suscité un grand enthousiasme et quelques rêves du côté des supporters rouge et noir.

Mais la concurrence est féroce en attaque chez les Bleus et, sans surprise, Didier Deschamps n’a pas retenu l’international Espoirs de 25 ans (13 sélections – 7 buts) dans sa liste de 25 joueurs, optant pour des attaquants évoluant dans des clubs plus huppés (Benzema, Coman, Dembélé, Giroud, Griezmann, Mbappé, Nkunku).

>> En direct : toutes les infos sur la Coupe du monde au Qatar

"Félicitations Martin!"

La pilule digérée, le club breton n’a pourtant pas manqué de défendre son buteur en adressant un message un brin taquin à Didier Deschamps, samedi sur son compte Twitter.

"Notre attaquant Martin Terrier, auteur de 23 buts cette année, est sélectionné par Bruno Genesio pour la réception du TéFéCé. Félicitations Martin", a tweeté avec humour le Stade Rennais avant d’accueillir Toulouse samedi soir au Roazhon Park pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. La dernière avant la Coupe du monde au Qatar. En cas de victoire face au TFC, Rennes assurera sa place sur la 3e marche du podium avant la mini-trêve internationale.