Retour de Benzema: "Deschamps n'est pas fou, il veut gagner l'Euro", explique Di Meco

Dans le Super Moscato Show ce mardi, sur RMC, Eric Di Meco est revenu sur le retour potentiel de Karim Benzema en équipe de France. L'attaquant des Bleus devrait être dans la liste des 26 Bleus, annoncée ce mardi soir par Didier Deschamps, pour le prochain Euro. L'ancien latéral est convaincu que le sélectionneur procède à un choix pragmatique face à la pénurie qui s'annonce en attaque.

Plus de cinq ans après sa dernière sélection avec l'équipe de France, face à l'Arménie en octobre 2015, Karim Benzema devrait faire son retour avec les Bleus. L'attaquant du Real Madrid est annoncé, par Le Parisien et L'Equipe, dans la liste des 26 joueurs convoqués pour l'Euro 2020, qui débutera le 11 juin prochain.

Face à la pénurie en attaque, Didier Deschamps va opter pour un choix pragmatique et rappeler Karim Benzema, 33 ans, au sommet de son art cette saison. "Au vu de sa saison et de son rapport avec certains joueurs, comme il est ami avec Griezmann notamment, Didier Deschamps n'est pas fou. Il veut gagner l'Euro, justifie Eric Di Meco sur RMC. Si ça s'est aplani avec lui et qu'en discutant avec ses cadres, ils sont contents de l'accueillir, lui (Deschamps) s'en fout de l'image. Deschamps veut juste gagner l'Euro."

"De la géopolitique de vestiaire"

Mis à l'écart en novembre 2015 jusqu'en février 2016 pour sa mise en examen dans l'affaire dite de la sextape avec Mathieu Valbuena, Karim Benzema n'a pourtant plus été convoqué depuis. S'en est suivi ensuite l'épisode de l'Euro 2016, où Karim Benzema avait déclaré que Deschamps avait "cédé sous la pression raciste d'une partie de la France".

Une déclaration, conjointe à d'autres dont celle d'Eric Cantona, mal vécue par Didier Deschamps. Quelques jours plus tard, en juin 2016, le sélectionneur avait vu sa maison de Bretagne être tagué. Un épisode qu'il "n'oubliera jamais", comme il le confiait encore récemment. "Je suis persuadé qu'au début, Didier Deschamps, quand il fait ce choix avec Benzema, il y a aussi une partie du vestiaire qui est avec lui et qui n'avait peut-être pas envie de revoir Benzema, notamment certains cadres, rappelle Di Meco. C'est peut-être aussi rentré dans l'ordre. Il y a un peu de géopolitique de vestiaire qui a été fait, c'est un peu compliqué. Il y avait plusieurs notions dans cette histoire. Il y avait aussi cet équilibre du vestiaire qui pouvait aussi être en jeu avec Benzema.

Avec 81 sélections internationales et 27 buts, Karim Benzema devrait donc avoir l'occasion de renouer le fil de son histoire avec l'équipe de France, après avoir loupé l'Euro 2016 et la Coupe du monde 2018. Un retour qui constituerait forcément une énorme surprise au vu des derniers mois, mais qui serait aussi un apport offensif majeur pour les Bleus dont son association avec Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann, peut déjà faire saliver les supporters.