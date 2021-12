Sécurité dans les stades: les bouteilles en plastique interdites dès les prochains matchs des équipes de France

Le gouvernement a adopté ce jeudi une série de mesures pour renforcer la sécurité dans les stades après les nombreux incidents survenus depuis le début de saison en Ligue 1. Parmi elles: l’interdiction des bouteilles en plastique. Une mesure que la FFF appliquera dès les prochaines rencontres des équipes de France.

Après plusieurs semaines d’échanges et de négociations, le gouvernement a tranché en annonçant du concret. Au sortir d’une nouvelle réunion place Beauvau, l’exécutif a adopté ce jeudi matin plusieurs mesures afin d'améliorer la sécurité dans les stades. Une réponse aux nombreux incidents qui ont perturbé le début de saison de Ligue 1.

Dans un communiqué cosigné par Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, et Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports, cinq domaines principaux sont concernés: le renforcement des interdictions de stade, les dispositifs humains de sécurisation dans les enceintes, la gestion de crise durant une rencontre, la communication et la sécurisation des stades dans leurs infrastructures.

Les Bleues attendues en Normandie fin février

Ce dernier point comporte une mesure marquante: l’interdiction de vendre ou de transporter des bouteilles en plastique dans les enceintes sportives. Un point de règlement qui devra être appliqué "au plus tard au 1er juillet 2022". Mais "les clubs ont la possibilité de mettre en place cette interdiction au plus vite", précise le communiqué. Un petit coup de pression à destination des équipes de L1. D’autant que la Fédération française de football a déjà pris ses dispositions à ce sujet. L’interdiction des bouteilles en plastique s’appliquera dès les prochains matchs des équipes de France.

Les féminines devraient être les premières concernées. Les joueuses de Corinne Diacre ont rendez-vous en Normandie fin février, afin de disputer le tournoi de France. Une compétition amicale, prévue à Caen et au Havre, lors de laquelle les Bleues affronteront les Pays-Bas, le Brésil et la Finlande. Avant de se déplacer au pays de Galles le 8 avril et de recevoir la Slovénie le 12 avril, en éliminatoires de la Coupe du monde 2023.

Les Bleus devraient débuter par un tournoi au Qatar

Les Bleus de Didier Deschamps devraient eux débuter leur année 2022 par un tournoi au Qatar en mars. Histoire de s'acclimater à neuf mois de la Coupe du monde. Leur premier match dans l’Hexagone n’est pas encore programmé, sachant que la prochaine Ligue des nations ne débutera qu’en juin.