Ligue 1: match "définitivement" interrompu, bouteilles interdites… les premières mesures de sécurité dans les stades

Les premières mesures sont tombées, ce jeudi, pour assurer la sécurité dans les stades après les nombreux incidents ayant émaillé le début de saison de Ligue 1. Un match sera définitivement interrompu si un joueur ou un arbitre est blessé par un projectile.

C’était une réunion très attendue par le monde du football français. Elle s’est tenue ce jeudi à partir de 8h30 avec des têtes fortes du gouvernement: Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, Eric Dupont-Moretti, ministre de la Justice et Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports, en l’absence de Jean-Michel Blanquer. Le trio exécutif avait réuni jeudi matin le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Vincent Labrune, le patron de la Fédération Française de football (FFF), Noël le Graët, ainsi des représentants du corps arbitral, des représentants de clubs français et plusieurs préfets.

Après plusieurs semaines de travaux avec les services de la Ligue de football professionnel (LFP), plusieurs mesures pour garantir la sécurité dans les stades ont été annoncées sur les coups de 10h, après les nombreux incidents ayant émaillé les rencontres depuis le début de saison.

La plus marquante d’entre elles est qu’un match sera "systématiquement et définitivement interrompu" lorsqu'un joueur ou un arbitre sera blessé par un projectile lancé depuis les tribunes. Par ailleurs, en cas d'incident dans un stade, une cellule de crise ne comprenant pas les présidents des clubs concernés devra se prononcer en 30 minutes maximum sur le sort de la rencontre, précise un communiqué signé des ministres Darmanin, Maracineanu et Dupond-Moretti.

La vente et le port de bouteilles en plastique seront par ailleurs interdites dans les stades de football "au plus tard le 1er juillet 2022". Ces sanctions font suite aux débordements lors de la rencontre entre l’OL et l’OM, arrêtée dès la cinquième minute de jeu après le jet d’une bouteille dans le visage de Dimitri Payet. Ces décisions sont les conclusions de la rencontre entre les acteurs du football et des membres du gouvernement s’étaient tenu le 23 novembre dernier.

Concernant les interdictions de stades, les participants à la réunion interministérielle ont jugé que le dispositif actuel était "suffisant", mais qu'il pouvait encore être "mieux appliqué". "A moyen terme, une réflexion sera menée pour la création d'une amende forfaitaire délictuelle (AFD), c'est-à-dire une sanction pénale qui est prononcée, en dehors d'un procès, par un policier, un gendarme ou un agent public habilité" afin de réprimer "l'introduction, la détention et l'usage de fusées ou artifices de toute nature dans une enceinte sportive", est-il précisé.

En outre, les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 devront tous disposer de "dispositifs de sécurité antiprojections", par exemple des filets de sécurité, à partir de la saison 2022-2023, installables pour certains matches sur préconisation des préfets.