Serbie-France (Espoirs): les buts d'Adli, Gouiri et Cherki en vidéo

L'équipe de France Espoirs s'est imposée en Serbie ce mardi soir (3-0) dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2023. Grâce à des buts d'Amine Adli, Amine Gouiri et Rayan Cherki, les Bleuets confortent leur première place.

Malgré le froid et cette désagréable bruine, Sylvain Ripoll avait le sourire, ce mardi soir à Belgrade. Alors que les Bleuets s'étaient manqués face aux Iles Féroé en septembre (1-1), ils ont cette fois déroulé lors des matchs d'octobre, dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2023.

Déjà largement victorieuse face à l'Ukraine vendredi dernier (5-0), l'équipe de France Espoirs a remis ça en allant décrocher un net succès en Serbie (3-0), qui lui permet de conforter sa première place dans le groupe H.

Très intéressants en première période, mais d'abord peu dangereux, les Bleuets ont réussi à ouvrir la marque à la 28e, sur un tir croisé du droit d'Amine Adli (1-0), auteur ainsi de son deuxième but en deux titularisations. Un tournant dans le match, puisque la Serbie a ensuite bu la tasse jusqu'à la pause.

Cherki, deux sélections, trois buts

Après plusieurs situations chaudes, la France a d'ailleurs fait le break sur un penalty d'Amine Gouiri à la 43e (2-0), penalty accordé par l'arbitre grâce à un centre de Truffert contré du coude par Bjekovic.

A cause de la fatigue, du terrain qui s'est nettement dégradé, et peut-être aussi de la sortie sur blessure de Gouiri, la deuxième période a été nettement moins aboutie côté tricolore, et les entrants ont longtemps eu du mal à se montrer. Jusqu'à la 87e. Jusqu'à ce que Mohamed-Ali Cho ne s'offre une belle percée pour décaler dans la surface Rayan Cherki, et que le jeune attaquant de l'OL ne plie l'affaire (3-0) avec un troisième but... en deux apparitions chez les Espoirs. Encore mieux qu'Adli.

On retrouvera désormais les Bleuets en novembre, avec la réception de l'Arménie le 11 à Grenoble, puis un déplacement en Macédoine du Nord le 16.