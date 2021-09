Espagne: le club de Mbia s’explique après sa présentation complètement ratée

Recruté par Fuenlabrada (D2 espagnole) la semaine dernière, Stéphane Mbia a été présenté sur les réseaux sociaux avec des paroles vulgaires de Vegedream en fond sonore. Dans un entretien avec So Foot, le club admet son erreur.

Pour la plupart des Français, Vegedream reste l’homme derrière "Ramenez la coupe à la maison", le tube qui a accompagné le titre des Bleus lors de la Coupe du monde 2018. Mais le rappeur est aussi derrière d’autres titres, dont "La Fuite", aux paroles pour le moins vulgaires. C’est pourtant ce titre qu’a choisi Fuenlabrada (D2 espagnole) pour accompagner la vidéo de présentation de sa nouvelle recrue, Stéphane Mbia, lundi dernier. Face au bad buzz qui en a suivi, le club a rétropédalé et plaide sa bonne foi.

"Nous n’avons pas agi dans le but de créer la polémique, ce n’est pas notre politique que ce soit dans le sportif, la communication ou le marketing", a assuré Miguel Melgar, directeur sportif de Fuenlabrada, à So Foot. Ce dernier a attribué le choix de musique douteux à une mauvaise maitrise du français de son staff.

"Je ne parle pas un mot de français et quand j’ai écouté la musique pour la première fois, j’ai trouvé le rythme entraînant et dynamique. Mais je n’avais aucune idée des mots... Notre community manager parle espagnol et anglais, mais il ne maîtrise pas le français. Il souhaitait simplement mettre de l’énergie."

Le community manager s'est excusé "une soixantaine de fois"

Des excuses ont immédiatement été envoyées à Stéphane Mbia, qui n’a toujours pas fait ses débuts avec sa nouvelle équipe, après deux années à faible temps de jeu dans le championnat chinois. "Notre community manager s’est excusé une soixantaine de fois de ne pas parler le français", a assuré Melgar, qui a confirmé qu’il allait "envoyer en France certains des employés du service communication".

Le club s’était déjà bien rattrapé en publiant une nouvelle vidéo d’annonce, après avoir supprimé l’originelle. Le musique de Vegedream y était remplacée par "C’est tout moi" de Black M. "Oui, j’ai du mal à reconnaître mes erreurs, je sais. Ne m’en veux pas, car j’ai du mal à m’exprimer, mais j’essaie, c’est tout moi", clame le rappeur. Une manière pour Fuenlabrada de présenter ses excuses.