Eto'o officiellement candidat à la présidence de la fédé camerounaise

Samuel Eto’o s’est officiellement déclaré candidat à la présidence de la Fédération camerounaise de football. L’ancien attaquant promet même de ne pas percevoir son salaire s’il est élu.

Samuel Eto’o (40 ans) a officialisé sa candidature pour la présidence de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), mardi, dans un message publié sur les réseaux sociaux. L’ancien capitaine des Lions Indomptables a pris sa retraite sportive en 2019 après une dernière pige au Qatar, scellant une riche et longue carrière de 22 ans. L’élection aura lieu le 11 décembre prochain. Il faudra choisir le successeur ou la reconduction de l’actuel président en place, Seidou Mbombo Njoya, qu’Eto’o avait soutenu il y a trois ans. Mais les temps ont changé pour l’ancien joueur du Real Madrid et du FC Barcelone.

"Soyons cohérents: il y a trois ans, j’ai soutenu un projet dont les promesses me paraissaient dignes d’intérêt pour l’avenir de notre football, explique-t-il dans un texte de deux pages. A l’heure du bilan, je n’ai pas de regrets même si les fruits n’ont pas tenu les promesses des fleurs. En revanche, il est important de partir de cette déception pour un changement maîtrisé et mieux encadré."

Il promet de reverser son salaire

Il a donc décidé de quitter son statut de "faiseur de rois" pour devenir acteur du développement du football camerounais. Le triple vainqueur de la Ligue des champions (2006, 2009 et 2010) affiche déjà une promesse: il ne touchera pas le salaire promis au président s’il est élu. "Je me présente à vous avec un engagement révolutionnaire de ne pas empôcher un centime des indemnités mensuelles prévues pour les fonctions de président de fédération, explique-t-il. Celles-ci seront affectées au développement du football amateur selon un mécanisme adopté par les membres de l’assemblée générale."

Le mot d’ordre de sa campagne est la "reconstruction" du football camerounais et réinstaurer "l’esprit de conquête" dans les sélections nationales. Il veut retrouver la dynamique sportive, développer la formation, la pratique du futsal et du beach soccer, notamment. Champion olympique en 2000 avec les Lions Indomptables, il a également remporté deux coupes d’Afrique des Nations en 2000 et 2002. Une compétition que le pays accueillera lors de l’édition 2022.