Allemagne: la presse appelle Klopp au secours de la sélection et dézingue Flick

La nouvelle défaite de l’Allemagne contre la Colombie (2-0) inquiète les supporters la presse allemande à un an de l’Euro organisée au pays. Le tabloïd Bild appelle Jürgen Klopp au secours pour remplacer Hansi Flick sur le banc.

L’état de grâce est terminé depuis longtemps pour Hansi Flick à la tête de la sélection allemande. Nommé en remplacement de l’indéboulonnable Joachim Löw (2006-2021) après l’Euro 2021, l’ancien entraîneur du Bayern concentre les critiques près de deux ans plus tard. L’élimination dès la phase de poule de la dernière Coupe du monde face à des adversaires à la portée de la Mannschaft (Japon, Costa Rica, Espagne) avait déjà largement entamé son crédit. Les rassemblements de mars et juin 2023 l’ont presque épuisé.

L’équipe lancée "à plein régime contre le mur"

Hormis une victoire contre le Pérou (2-0), les Allemands enchainent les contre-performances. La dernière en date est intervenue mardi face à la Colombie (2-0) à Gelsenkirchen. Elle suit un revers face à la Belgique (2-3) le 28 mars, un nul contre l’Ukraine (3-3) le 12 juin et une défaite en Pologne (1-0), le 16. L’Allemagne a seulement remporté quatre de ses 16 derniers matchs pour deux cleans-sheets face à Oman et le Pérou. La cote d’alerte est atteinte à un an de l’Euro 2024 organisé au pays, ce qui offre un billet directement qualificatif aux équipiers d’Ilkay Gündogan.

Cela a le mérite d’éviter le stress des éliminatoires. Mais une autre inquiétude traverse actuellement les supporters et journaux allemands: celle d’une humiliation à domicile dans un an. Ce mercredi, le tabloïd Bild allume Flick et son aveuglement en lui reprochant de jouer sans attaquant, dans une défense à trois et de changer trop souvent la composition d’équipe. "Au lieu de cela, des expériences, des expériences, des expériences que nous ne pouvons même pas nous permettre, s’étrangle le journal. C'est incroyable comme nous conduisons l’équipe à l’Euro à plein régime contre le mur."

"Apparemment, il pense tout savoir mieux que tout le monde car il a remporté six titres historiques avec le Bayern lors de sa première saison, mais seulement le championnat lors de sa deuxième saison", enfonce Bild.

Le tabloïd milite pour un vent de changement radical et cite son sauveur favori: Jürgen Klopp. L’entraîneur de 56 ans a déjà refusé la sélection en décembre dernier, trop concentré à sortir Liverpool d’une situation compliquée. Un départ cet été semble hypothétique: Klopp est lié avec les Reds jusqu’en 2026 et a fait remonter sa cote après une grosse fin de saison (cinquième et qualifiée en Ligue Europa). "La DFB (fédération allemande, ndlr) doit se battre pour lui de toutes ses forces, lance le journal. Klopp mettrait l'Allemagne dans l'euphorie de l’Euro."

L'Allemagne en grande difficulté à 1 an de son Euro / Avec Polo Breitner – 20/06 14:26

Il cite aussi l’entraîneur autrichien de Francfort, Oliver Glasner (48 ans) ou Rudi Völler, actuel directeur sportif de la sélection qui a laissé éclater sa colère après le revers contre la Colombie. "Il y en a qu’on ne reverra pas en septembre", a-t-il lancé. Deux matchs amicaux face au Japon (le 9), puis la France (12) sont programmés. Et Bild ne veut pas voir Flick saluer Didier Deschamps dans trois mois.