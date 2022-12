Allemagne: tensions dans le vestiaire, Flick accusé de favoritisme avec ses anciens joueurs au Bayern

Pour la deuxième fois d'affilée, l'Allemagne est tombée en phase de groupes de la Coupe du monde. Plus que jamais sur la sellette, le sélectionneur Hansi Flick est accusé par une partie de son vestiaire d'avoir favorisé certains joueurs, sous prétexte qu'il les a entraînés au Bayern, raconte Sport Bild.

Le pire pour les Allemands est peut-être à venir après cette élimination en phase de groupes de la Coupe du monde. Une telle débâcle, la deuxième d'affilée (après 2018), va forcément laisser des traces. D'autant que l'Allemagne accueille l'Euro en 2024, et se doit de nourrir de grosses ambitions. D'après Sport Bild, des tensions sont nées au sein du groupe allemand durant la compétition, et la gestion d'Hansi Flick n'y serait pas étrangère.

Le groupe se serait scindé en deux en raison du manque supposé de partialité du sélectionneur allemand, qui a remporté en 2020 la Ligue des champions avec le Bayern. Son passage en Bavière l'aurait poussé à favoriser certains joueurs plutôt que d'autres, quitte à nuire à la force de l'équipe allemande, d'après certains échos du vestiaire relayés par Bild.

Des désaccords sportifs...

En tête du mouvement protestataire, il y aurait trois joueurs, insatisfaits de leur temps de jeu: Kaï Havertz, Ilkay Gundogan et Marc-André Ter Stegen accuseraient Flick d'avoir favorisé d'autres éléments à leurs postes (en l'occurence Thomas Müller, Leon Goretzka et Manuel Neuer) parce qu'il les a dirigés au Bayern Munich et non parce qu'ils sont meilleurs.

Face au Japon, Ilkay Gundogan, buteur sur penalty en première période et initiateur de nombreuses occasions - avec aussi beaucoup de déchets dans la finition - avait cédé sa place à Leon Goretzka à la 67e minute. L'Allemagne avait par la suite totalement perdu le contrôle du match, pour finalement s'incliner 2-1. Le milieu de terrain de Manchester City aurait été furieux de ce coaching, qualifié de "remplacement d'harmonie" par les joueurs non-munichois, qui auraient estimé qu'il n'avait servi qu'à garder Goretzka heureux.

Double buteur en 25 minutes face au Costa Rica, Kaï Havertz n'aurait pas compris la raison pour laquelle il était resté sur le banc contre l'Espagne, alors qu'une victoire aurait quasiment assuré la qualification à l'Allemagne. Marc-André Ter Stegen aurait aussi montré son agacement face au soutien d'Hansi Flick pour Manuel Neuer, le gardien du Bayern de 36 ans, peu en forme et auteur d'un Mondial moyen.

... mais aussi extra-sportifs

Mais le niveau sportif ne serait pas le seul point de divergence. Après que la FIFA a averti les équipes de ne pas porter le brassard 'One Love', des discussions ont eu lieu dans le camp allemand à la veille du match face au Japon. Les stars du Bayern Manuel Neuer et Leon Goretzka ont insisté sur le fait qu'un geste de protestation devait être fait. Mais toujours d'après le média allemand, plusieurs joueurs n'auraient voulu participer à cette manifestation politique, préférant se concentrer sur le tournoi. Finalement, toute l'équipe avait posé main sur la bouche avant le coup d'envoi.

Même si Hansi Flick a confirmé qu'il n'avait pas l'intention de quitter le navire, il a été touché par la démission du directeur générale de l'équipe d'Allemagne Oliver Bierhoff, et sa place ne tiendrait désormais plus qu'à un fil.