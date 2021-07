Allemagne: Matthäus tacle aussi Kroos

Lothar Matthäus a fustigé le jeu de Toni Kroos qu’il trouve trop lent dans l’entrejeu. Dans un entretien pour Kicker, l’ancienne légende de la sélection allemande a jugé que le milieu du Real Madrid n’avait plus le niveau international.

L’élimination de l’Allemagne dès les huitièmes de finale de l’Euro 2021 a laissé des traces outre-Rhin. Malgré l’annonce de sa retraite internationale, Toni Kroos se retrouve sous le feu des critiques. Après avoir été durement taclé par Uli Hoeness, ancien président du Bayern, le milieu de 31 ans a cette fois subi les foudres de Lothar Matthäus dans le journal Kicker.

Là encore, le niveau du joueur du Real Madrid et de la Mannschaft est ciblé et l’homme aux cinq participations en Coupe du monde a jugé que son compatriote "n’était plus au niveau international".

Kroos ralentirait trop le jeu

Malgré une brillante carrière en sélection avec 106 capes, marquées notamment par le titre mondial en 2014, Toni Kroos fait un peu office de bouc-émissaire après l’échec de l’équipe dirigée par Joachim Löw pendant l’Euro 2021.

"A titre personnel je n’ai rien contre Toni Kroos. Mais je ne suis pas d’accord avec sa façon de jouer, a expliqué l’ancien joueur aux 150 sélections. Pendant l'Euro, on a vu qu’il ne s'agissait pas seulement de la vitesse du joueur, mais aussi de la vitesse du ballon. Il le ressort assez bien avec une ou deux touches. Mais quand il passe le ballon, il perd à nouveau de la vitesse car il n'y a pratiquement pas de gain d'espace et le rythme ralentit."

Positionné dans l’axe du terrain à côté d’Ilkay Gundogan pendant la compétition continentale, Toni Kroos n’a pas réussi à peser sur les matchs de la Mannschaft. Titulaire lors de l’intégralité des quatre rencontres de son équipe, il n’a pas marqué ni délivré la moindre passe décisive.