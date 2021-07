Euro 2021: Hoeness fracasse Kroos qui "n'a pas sa place dans ce football", le joueur lui répond

Alors qu'il a annoncé sa retraite internationale à l'issue de l'Euro 2021, que l'Allemagne a terminé en huitième de finale contre l'Angleterre, Toni Kroos a fait l'objet de critiques très dures de la part d'Uli Hoeness.

Uli Hoeness peut parfois être sans pitié. L'ancien président du Bayern Munich n'a pas mâché ses mots pour analyser l'Euro 2021 qui a vu l'Allemagne être éliminée par l'Angleterre dès les huitièmes de finale. Sur le plateau de Sport1, l'ex dirigeant de 69 ans a notamment pris pour cible Toni Kroos et son football qu'il juge inadapté.

"Toni Kroos n'a pas sa place dans ce football, tranche Uli Hoeness. C'était le principal problème. J'aime énormément Toni Kroos, il a livré des performances de classe mondiale. Il a été formidable pour le Bayern. Mais sa façon de jouer est totalement dépassée." Le milieu de terrain du Real Madrid a de lui-même pris la décision d'annoncer sa retraite internationale après la fin de parcours de la Mannschaft au championnat d'Europe.

"Kroos ne passait pas la ligne médiane"

Uli Hoeness, qui ne manque pas non plus de tacler les choix de Joachim Löw - et notamment son brutal changement de système en passant de quatre à trois joueurs en défense face aux Anglais - estime n'avoir eu "aucun autre joueur pratiquer le genre de football de Kroos", à qui il reproche notamment de trop rester dans la passe latérale et de ne pas incarner le football moderne, qui se joue "verticalement" et avec une projection ballon au pied "à toute vitesse".

"Contre l'Angleterre, nous étions menés 1-0 dans le dernier quart d'heure et Kroos ne passait pas la ligne médiane, tacle encore l'ancien patron du Bayern. Il joue toujours depuis le rond central, horizontalement, ce qui permet à la défense adverse de s'organiser. Il faut prendre des risques, il faut combiner avec un autre joueur, être démarqué. C'est là le problème." A charge pour Hans Flick d'enregistrer le message pour tourner la page de la génération dorée du sacre mondial en 2014.

La réponse de Kroos

Toni Kroos a répondu à sa manière sur Twitter: "Uli Hoeness est un homme d'une grande expertise footballistique, peu intéressé par la polémique et complètement en paix avec lui-même. Comme son jardinier." Une référence pleine d'ironie à une conversation houleuse entre Hoeness et Mathaüs au début des années 2000, quand Hoeness, après une dispute, avait dit que le joueur ne reviendrait même pas en tant que jardinier au club. Façon de rappeler le goût d'Uli Hoeness pour la phrase assassine.