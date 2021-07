Mercato: le Real ne compterait plus recruter cet été, la piste Mbappé envolée ?

La presse espagnole avance ce lundi l'idée que le Real Madrid ne s’attendrait pas à d’autres arrivées pendant le mercato estival. Florentino Perez l’aurait lui-même annoncé aux membres du conseil d’administration du club madrilène.

Les conséquences économiques liées au Covid-19 bouleversent aussi le quotidien des plus grands clubs européens. Fragilisé par une saison 2020-2021 à huis clos et les coûteux travaux du stade Santiago Bernabeu, le Real Madrid ne devrait pas faire de folies lors du mercato estival.

Le club espagnol n’aurait pas prévu la moindre arrivée supplémentaire selon les informations de Radio Marca. Le président Florentino Perez aurait même déjà annoncé la nouvelle au reste du conseil d’administration des Merengue.

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato sont dans le direct RMC Sport

Une seule "vraie" recrue en deux ans

Si cette information venait à être confirmée, cela confirmerait la grosse cure d’austérité entamée par le Real Madrid pendant l’été 2020. L’an passé, le club présidé par Florentino Perez n’avait recruté aucun joueur.

Cet été, seul David Alaba est venu renforcer l’équipe dirigée par Carlo Ancelotti. En fin de contrat avec le Bayern Munich, le défenseur autrichien était alors arrivé libre dans la capitale espagnole.

>> La Liga est accessible via l’offre RMC Sport-beIN Sports

Outre le joueur formé en Bavière, le Real Madrid a également enregistré plusieurs retours de prêt. Et non des moindres. Gareth Bale est revenu de Tottenham, Martin Odegaard n’a pas été acheté définitivement par Arsenal.

Idem pour Dani Ceballos, non conservé du côté des Gunners. Les prometteurs Jesus Vallejo et Takefusa Kubo ont retrouvé le club après des expériences à Grenade et Getafe. Enfin, le flop Luka Jovic est de retour après un exercice compliqué à l’Eintracht Francfort et seulement quatre buts en 23 apparitions.

Une incidence sur les dossiers Mbappé et Haaland?

Battu sur le fil par l’Atlético pour le titre la saison passée, le Real Madrid tentera de reconquérir son bien avec un effectif qui se connaît bien. Pour le moment, seul Sergio Ramos s’en est allé et à signer au PSG après avoir refusé de prolonger avec l’équipe espagnole.

Mais si l’information de Radio Marca devenait réalité, cette décision de la direction madrilène pourrait avoir des conséquences pour plusieurs autres feuilletons du mercato. Du côté du PSG, cela confirmerait la tendance à une absence d’offre pour Kylian Mbappé. Le Français serait alors ciblé pour l’été 2022, date de la fin de son contrat actuel avec Paris, et Florentino Perez serait même libre de négocier avec l’attaquant dès le mois de janvier.

Autre cible régulièrement annoncée dans le viseur du Real, Erling Haaland perdrait cet été l’un de ses plus sérieux prétendants.

Là encore, les Merengue pourraient attendre une année avant de tenter leur chance pour séduire le prodige de Dortmund. Mais le club allemand pourrait alors décider de le vendre à un autre cador du football européen.