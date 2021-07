Angleterre: la pique de Southgate sur les équipes éliminées à cause de leur état d’esprit

Après la brillante qualification de l'Angleterre pour les demi-finales de l’Euro à la suite de sa victoire face à l’Ukraine (4-0) samedi à Rome, le sélectionneur Gareth Southgate a souligné l’attitude de tous ses joueurs, y compris les remplaçants. Envoyant au passage un petit tacle aux équipes n’ayant pas affiché un bon état d’esprit. Et s’il visait notamment l’équipe de France?

L’Euro 2021 continue pour les Three Lions. Samedi, l’Angleterre n’a pas tremblé à Rome. Plus forte et supérieure à l’Ukraine dans tous les domaines, elle s’est imposée facilement 4-0, décrochant son ticket pour les demi-finales. De retour à Wembley mercredi, l’équipe de Gareth Southgate tentera de se qualifier pour la finale face au Danemark. Mais avant de penser aux Scandinaves, le sélectionneur a d’abord savouré sa qualification. Et souligné l’apport de l’ensemble de son groupe.

"Je pense surtout aux joueurs qui ne sont pas rentrés, a déclaré Southgate. Ils font partie intégrante de ce que l’on réalise, dans l’attitude. Ils sont phénoménaux dans leur sacrifice et leur esprit incroyable. C'est difficile de maintenir tout le monde motivé, impliqué et qu'ils sentent qu'ils sont appréciés. Mais si on en est en demi-finale, c'est grâce à cet esprit." Et le sélectionneur d’ajouter : "J’ai vu plusieurs nations éliminées à cause d’un mauvais état d’esprit. "

>> L'Euro 2021 en direct

Les Bleus visés par Southgate ?

Si plusieurs favoris ont été écartés prématurément comme la Belgique ou les Pays-Bas et à un degré moindre l’Allemagne et le Portugal, difficile d’exclure l’équipe de France des critiques de Southgate. Après leur élimination face à la Suisse en 8eme de finale, les Bleus ont surtout fait parler d’eux à travers les tensions au sein des joueurs et même des familles.



Des brouilles qui contrastent avec la bonne atmosphère qui règne chez les Three Lions, désormais focalisés sur la demie face au Danemark et la possibilité d’aller en finale : "C'est notre défi maintenant, enchaine Southgate. On a joué deux matches contre le Danemark en Ligue des Nations et on savait à quel point cette équipe pouvait être bonne. Elle l'a démontré à nouveau dans ce tournoi et ils ont une motivation supplémentaire avec ce qui est arrivé à Christian (Eriksen). Ce sera un match fantastique. Nous avons davantage l'expérience de ce genre de match en tant qu'équipe et, individuellement, les joueurs ont aussi de l'expérience, et ça aide, mais il faudra le montrer mercredi."