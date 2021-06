France-Suisse: ça a chauffé entre la mère de Rabiot et les familles de Pogba et Mbappé

INFO RMC SPORT. A la fin de France-Suisse ce lundi soir à Bucarest en 8e de finale de l'Euro, une échauffourée a eu lieu en tribunes entre la mère d'Adrien Rabiot et les familles de Paul Pogba et Kylian Mbappé.

Le fiasco sur le terrain s'est poursuivi en tribunes. Au coup de sifflet final de France-Suisse, ce lundi soir à Bucarest en 8e de finale de l'Euro (3-3, 4 tab à 5), une échauffourée a eu lieu en tribune entre la mère d’Adrien Rabiot et des proches et des membres de la famille de Paul Pogba. Les familles des deux joueurs ont continué l’échange virulent qu’ils ont eu sur le terrain après le 3e but de la Suisse, mais en tribunes. La mère d’Adrien Rabiot demandait notamment comment Paul Pogba avait pu perdre le ballon qui a entraîné l’égalisation de la Suisse.

La mère d’Adrien Rabiot a aussi demandé au père de Kylian Mbappé de recadrer son fils et de faire en sorte qu’il soit moins arrogant. Elle s’en est également prise aussi à des journalistes, regrettant l’attitude de certains envers Kylian Mbappé. Un échange houleux a aussi eu lieu entre la maman d’Adrien Rabiot et celle de Kylian Mbappé, et aussi avec le père du joueur du PSG.

Pendant une vingtaine de minutes, la mère d’Adrien Rabiot s’est accrochée avec plusieurs familles de joueurs présentes à Bucarest lundi soir. D’autres familles ont assisté à la scène. Elles ont été choquées par l’attitude de Véronique Rabiot et le timing de cet esclandre, dès la fin du match.

Deschamps avait dû calmer Pogba

Sur le terrain, la tension entre Adrien Rabiot et Paul Pogba a surgi à la perte de balle de ce dernier, à la 90e minute, à l'origine de l'égalisation suisse, à 3-3. Dès le ballon perdu, Adrien Rabiot a levé les bras. Puis il a continué à s'agacer après le but marqué par Mario Gavranovic. Les deux hommes se sont lancés dans une discussion tendue, qui a forcé Didier Deschamps à intervenir pour calmer Paul Pogba.

A l'issue du match, Deschamps est revenu sur cet accrochage entre les joueurs sur le terrain. "Il fallait le calmer un peu, a déclaré la sélectionneur au sujet de Pogba. C’est un leader, il amène les autres. Quand on mène 3-1 et qu’on n’a l’habitude de ça, comme lui depuis qu’il est en équipe de France… Malgré tout, il fallait garder son calme parce qu’il y avait une prolongation à jouer."