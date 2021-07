Euro 2021: le rêve fou continue pour le Danemark, qui écarte les Tchèques et se hisse en demie

Le Danemark a dominé la République tchèque (2-1) ce samedi à Bakou lors des quarts de finale de l’Euro 2021. Sans trembler, les Danois poursuivent leur belle épopée et espèrent toujours un deuxième sacre continental à Wembley.

L’histoire est un éternel recommencement. Après avoir remporté l’Euro 1992 sans son meilleur joueur Michael Laudrup, en froid avec le sélectionneur de l'époque, le Danemark pourrait réaliser pareille prouesse cet été. Cette fois sans Christian Eriksen, toujours convalescent après son grave malaise lors du premier match de son équipe dans la compétition face à la Finlande.

Victorieuse de la République tchèque (2-1), ce samedi lors de son quart disputé à Bakou en Azerbaïdjan, la sélection danoise n’est plus qu’à deux matchs du titre. Le rêve est permis, l'exploit semble possible. Encore faudra-t-il bien digérer le voyage à destination du mythique Wembley à Londres.

Des Danois irrésistibles en début de match

Devant sa télé, Christian Eriksen a probablement apprécié le spectacle proposé par ses partenaires. Bien mieux rentrés dans ce quart de finale, les Danois ont rapidement pris les devants. Sur le premier corner de la rencontre (qui était en réalité un six mètres), Thomas Delaney a fait la différence. Laissé libre au deuxième poteau, le milieu du Borussia Dortmund a tranquillement placé une tête décroisée pour tromper Tomas Vaclik (1-0, 5e).

Derrière, la révélation Mikkel Damsgaard s’est lancée dans un superbe sprint mais a vu sa frappe être sauvée sur la ligne par un défenseur tchèque. Malgré un bref sursaut de Holes, et deux tentatives bien stoppées par Kasper Schmeichel, le Danemark n’a pas tremblé pendant tout le début de match. Sans une belle parade de Vaclik, Damsgaard aurait même pu doubler la mise avant la pause.

C’est finalement par Joakim Mæhle et Kasper Dolberg que l’éclair est venu. Sur un centre de l’extérieur du pied droit que n’aurait pas renié Luka Modric, le latéral gauche a déposé un caviar sur la tête de l’attaquant. Dolberg.

Pendant que les Niçois de Christophe Galtier jouait un match amical à Rodez, le buteur danois des Aiglons s’est encore illustré avec son troisième but de l’Euro, tous en match à élimination directe. A 2-0, le Danemark a ensuite tranquillement pu terminer le travail (2-0, 42e).

Schick égale Ronaldo, le Danemark rejoint Wembley

Très dominateurs pendant la première période, les Danois ont finalement joué à se faire peur. A l’image de leur match face au pays de Galles au tour précédent (4-0), les hommes de Kasper Hjulmand n’ont pas arrêté de jouer mais se sont laissés surprendre par Patrik Schick.

Sur un joli centre de Vladimir Coufal, le buteur vedette de la Tchéquie a ajusté sa reprise de volée et a trompé Kasper Schmeichel du plat du pied (2-1, 49e). Avec cinq buts dans cet Euro 2021, l'attaquant de Leverkusen a rejoint Cristiano Ronaldo en tête du classement des meilleurs réalisateurs. Si le joueur de 25 ans ne parviendra plus à faire grossir son total, il se consolera avec le souvenir de son bijou de plus de 45m contre l'Ecosse en début de tournoi.

Au retour des vestiaires, il a peut-être manqué au Danemark un peu d’efficacité pour signer un récital, notamment l'entrant Yussuf Poulsen, trop imprécis sur deux contres. Mais les Tchèques n'ont pas réussi à en profiter pour égaliser et s'offrir un final à suspense.

Après avoir tremblé pour Christian Eriksen lors de son premier match, le groupe danois est comme métamorphosé et renforcé par l’épreuve vécue autour de leur star. La mission de la Danish Dynamite va désormais s’envoler pour Wembley et une demi-finale prévue le 7 juillet contre le vainqueur du match entre l’Angleterre et l’Ukraine. Au bout du voyage un potentiel nouvel exploit et une finale le 11 juillet, toujours à Londres, pour égaler la génération dorée de 1992.

Environ 29 ans plus tard, le Danemark rêve d'un autre sacre. Reste à savoir si Christian Eriksen pourra se rendre en Angleterre pour encourager sa sélection depuis les tribune. Histoire d'apporter, si besoin, un ultime supplément d'âme.