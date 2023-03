Angleterre-Ukraine: les fans ukrainiens réclament des avions de chasse pendant le match

Les supporters ukrainiens ont réclamé le renfort d’avion de chasse pour combattre l’invasion russe, dimanche lors du match entre l’Angleterre et l’Ukraine (2-0) à Londres, dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024.

L’Ukraine a débuté ses qualifications pour l’Euro 2024 par une défaite en Angleterre (2-0), dimanche. Un résultat presqu’anecdotique pour les nombreux supporters présents à Wembley, où ils ont fait passer plusieurs messages durant la rencontre. Ils ont notamment appelé l’Europe à fournir des avions de chasse F-16 afin d’aider l’Ukraine à lutter contre l’invasion russe lancée en février 2022. Après 24 minutes de jeu, ils ont ainsi lancé plusieurs avions en papier aux couleurs de leur drapeau et sur lesquelles figuraient les paroles d’une chanson.

"Pas le temps d'attendre, nous avons besoin de F-16"

Ils ont ainsi détourné les paroles du célèbre chant pour enfants, "Ten German Bombers", entonné par les écoliers britanniques lors de la seconde guerre mondiale pour saluer la victoire de la Royal Air Force contre dix bombardiers nazis. Les fans ukrainiens ont adapté les paroles en remplaçant les "bombardiers allemands" par les "bombardiers russes". "Il n'y avait pas de bombardiers russes dans les airs, disait le chant. Parce que l'armée de l'air d'Ukraine a besoin de F-16 pour les abattre."

Plusieurs pancartes ont fleuri dans les tribunes pour demander du soutien dans le combat face à la Russie, confortant l’appel à l’aide du président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Rishi, nous avons besoin d’aide", indiquait une affiche tenue par un jeune garçon à destination de Rishi Sunak, Premier ministre britannique. "Pas le temps d'attendre, nous avons besoin de F-16", indiquait un autre supporter.

Avant la rencontre, Andriy Shevchenko, légende de la sélection ukrainienne, dont il fut l’attaquant-star et le sélectionneur, a salué les soldats sur le front. "Nous sommes tellement chanceux pour leurs sacrifices et l'équipe d'aujourd'hui a tellement de chance parce qu'elle reste forte pour garder la liberté pour l'Ukraine, a-t-il lancé. Je pense que nous sommes très forts mentalement et que nous sommes unis tous ensemble."