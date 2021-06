Belgique: Castagne souffre finalement de six fractures au visage

Timothy Castagne va être opéré ce mardi de six fractures au visage suite à un violent choc avec un adversaire pendant le match remporté par la Belgique contre la Russie (3-0) à l’Euro.

Déjà spectaculaire, la blessure de Timothy Castagne est finalement plus importante que prévue. Victime d’un coup de tête involontaire du Russe Daler Kuzyaev sur un duel aérien, l’international belge est forfait pour le reste de l’Euro.

Si les premiers examens médicaux avaient révélé une double fracture au visage, le latéral droit de Leicester et des Diables rouges souffre finalement de six fractures selon les informations de la RTBF. Remplacé dès la 27e minute lors du succès belge face à la Russie (3-0), Timothy Castagne va être opéré ce mardi après-midi lors d’une intervention à la pommette qui pourrait durer entre deux et quatre heures en raison de sa complexité selon le média d’outre-Quiévrain.

Timothy Castagne avec la Belgique © AFP

Meunier l’a parfaitement suppléé

Avec une blessure digne des plus féroces boxeurs, Timothy Castagne n’a peut-être jamais aussi bien porté son nom. En son absence, Thomas Meunier devrait occuper le rôle de piston droit au sein de la sélection belge.

Lancé par Roberto Martinez après la blessure de son partenaire contre la Russie, l’ancien défenseur du PSG avait inscrit le but du break quelques minutes plus tard.

Le latéral de Dortmund avait ensuite servi Romelu Lukaku sur un plateau pour le but du trois à zéro dans les derniers instants du match. Afin de rejoindre les huitièmes de finale de l’Euro et s'extirper du groupe B, la Belgique devra finir le travail face à au Danemark et à la Finlande.

Bonne nouvelle malgré son forfait, Timothy Castagne sera bien sacré champion d’Europe si les Diables rouges soulèvent le trophée, le 11 juillet à Wembley.

