Euro (préparation): la Belgique s'offre la Croatie, Hazard a joué (un peu)

Sans Kevin De Bruyne, mais avec un Romelu Lukaku à nouveau décisif, la Belgique a dominé la Croatie (1-0) ce dimanche pour son dernier match de préparation avant l'Euro. Eden Hazard, lui, n'est entré qu'en fin de match.

Il faut croire qu'un match sans marquer, c’était déjà trop pour Romelu Lukaku. Resté muet lors de ses 45 minutes disputées face à la Grèce (1-1), jeudi, l’attaquant de l’Inter Milan a inscrit ce dimanche l’unique but de la victoire de la Belgique contre la Croatie (1-0), à Bruxelles. Il s’agissait du dernier test des Diables Rouges avant d’attaquer les choses sérieuses. Sans leur maître à jouer Kevin De Bruyne, touché au visage et d’ores et déjà forfait pour le premier match de sa sélection à l’Euro, le 12 juin face à la Russie, les hommes de Roberto Martinez ont rendu une bonne copie à Bruxelles.

Hazard n'est entré qu'en fin de match

Sérieux et appliqués dans leur 3-4-3, les Belges ont fait la différence avant la pause en profitant d'un manque d'agressivité de la défense adverse. Lukaku, qui avait trouvé un peu plus tôt la barre transversale, en a profité pour ajuster Dominik Livakovic d'un tir en pivot dans la surface (38e). Son 60e but en sélection à seulement 28 ans. Après avoir confisqué le ballon dans les premières minutes, les vice-champions du monde croates ont peu à peu perdu le contrôle de la partie, fragilisés par cette ouverture du score et à la peine offensivement. Zlatko Dalic avait pourtant aligné une grosse équipe avec Luka Modric, Mateo Kovacic ou encore Ivan Perisic titulaires.

En face, Eden Hazard a dû attendre la 81e minute pour entrer en jeu, en même temps que le Rennais Jérémy Doku. Pas assez pour se montrer. Et bien trop peu pour monter en puissance. L'ancien Lillois, qui enchaîne les pépins physiques depuis son arrivée au Real Madrid il y a deux ans, pourrait à nouveau être remplaçant dans six jours du côté de Saint-Pétersbourg. Les Croates, eux, vont rapidement devoir trouver des solutions pour espérer inquiéter l'Angleterre, le 13 juin, pour leur entrée en lice à l'Euro.