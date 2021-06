Belgique-Portugal: "La meilleure équipe s’est qualifiée", selon Vertonghen

Jan Vertonghen, défenseur de la Belgique, estime que les Diables Rouges méritent leur qualification pour les quarts de finale après leur victoire face au Portugal (1-0). Il estime tout de même que son équipe a mal joué.

Les versions diffèrent sur le scénario du huitième de finale de l’Euro 2021 remporté par la Belgique face au Portugal (1-0), dimanche. Pour Fernando Santos, sélectionneur portugais, la défaite de son équipe est cruelle et immérité au regard de la domination de ses joueurs.

Côté belge, les avis diffèrent même si les joueurs reconnaissent avoir manqué leur deuxième période, à l’instar de Jan Vertonghen. Le défenseur de Tottenham estime tout de même que les Belges méritaient plus de passer.

"La meilleure équipe s’est qualifiée mais on n’était pas exceptionnels"

"Le coach (Roberto Martinez, ndlr) a parlé (à la fin du match), on était excités, cela fait du bien, a-t-il confié. Il nous a félicités et a parlé de trucs à améliorer sur lesquels il a raison. En deuxième mi-temps, on a peut-être montré trop de respect au Portugal, on n’a pas gardé la balle et on n’a pas bien joué. Je pense que la meilleure équipe s’est qualifiée mais on n’était pas exceptionnels. Cela fait du bien aussi de se qualifier avec beaucoup de choses à améliorer, c’est positif. On peut être fiers."



Les Belges se sont imposés sur leur seul tir cadré de la rencontre, transformé par Thorgan Hazard (42e) juste avant la mi-temps.

>> Toutes les infos sur l'Euro EN DIRECT

"On est heureux, a savouré Thibaut Courtois. C'est une victoire importante car les deux équipes pouvaient gagner. On a travaillé de manière impeccable au niveau défensif car on n'avait plus la possession de balle. Il va falloir récupérer." Au prochain tour, la Belgique affrontera l’Italie, vendredi (21h). Ils pourraient être privés de leurs deux stars, Kevin De Bruyne.