Belgique: Renard dément avoir postulé pour le poste de sélectionneur

Hervé Renard, actuel sélectionneur de l’Arabie saoudite, a démenti avoir postulé pour prendre les rênes de la Belgique où le poste est vacant depuis le départ de Roberto Martinez.

Hervé Renard ne brigue pas le banc de la Belgique. L’actuel sélectionneur de l’Arabie saoudite a démenti avoir postulé pour le poste d’entraîneur des Diables Rouges, depuis le départ de Roberto Martinez après l’élimination dès les phases de poule de la dernière Coupe du monde. Le journal belge Nieuwsblad assurait que l’ancien technicien de Sochaux et Lille notamment figurait parmi les candidats. Ce que Renard a démenti sur Twitter.

"L’info est totalement fausse"

"L’info suggérant que j’ai présenté une candidature pour entraîneur l’équipe nationale de Belgique est totalement fausse", a-t-il écrit. Renard est sous contrat jusqu’en 2027 avec l’Arabie Saoudite qu’il a rejointe en 2019 et avec laquelle il a signé l’un des exploits les plus marquants du dernier Mondial ? Son équipe a en effet battu l’Argentine (2-1) lors du premier match de poule. Elle est même la seule à avoir réussi cet exploit puisque l’Albiceleste a ensuite décroché le titre mondial quelques semaines plus tard.

Pour trouver le remplaçant de Martinez, qui s’est engagé depuis avec le Portugal, la fédération belge a lancé un appel candidature sur des sites dédiés. Les candidats avaient jusqu’à lundi soir pour se manifester.

Egalement pressenti pour prendre le poste, Thierry Henry, ancien adjoint de Martinez, a aussi récemment démenti. "Je veux clairement faire savoir que, contrairement à ce qui a été écrit, je n'ai jamais contacté la fédération belge de football pour offrir mes services en tant que sélectionneur, a-t-il déclaré. Je pense qu'il est important que la version fidèle des faits soit présentée."

D’autres pistes sont évoquées dans la presse belge comme celle menant à l’Italien Andrea Pirlo (entraîneur de Karagümrük en Turquie). Le nom de l’ancien gardien Michel Preud’homme est également cité.