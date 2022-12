Coupe du monde 2022: l'improbable offre d'emploi de la fédération belge... pour le poste de sélectionneur

La Fédération belge de football a officiellement lancé ce mardi la procédure pour rechercher un nouveau sélectionneur, avec une offre d'emploi publique. Après l’échec du Mondial 2022 et le départ de Roberto Martinez, les entraîneurs intéressés pourront postuler par mail jusqu’en janvier.

Avis aux intéressés, les Belges cherchent - officiellement - un coach. Eliminée dès le premier tour de la Coupe du monde 2022, la Belgique va entamer une refonte en profondeur de son équipe. Roberto Martinez s’en est allé et Eden Hazard a lui annoncé sa retraite internationale après le fiasco du Mondial au Qatar. Mais la Fédération belge a choisi de ne pas trop traîner pour préparer le futur et notamment l’Euro 2024 en Allemagne. L’URBSFA a publié ce mardi sur son site internet l’offre d’emploi pour le poste de sélectionneur des Diables Rouges et tout le monde peut se porter candidat.

"Avec la publication de l’offre d’emploi, nous lançons officiellement aujourd’hui le processus de sélection du nouvel entraîneur fédéral", a confirmé l’instance dans un communiqué. Même après l'élimination précoce lors de la Coupe du monde au Qatar, l’URBSFA reste très ambitieuse pour l'avenir. Tous les éléments sont présents pour continuer à connaître le succès dans le futur. Ce sera au nouvel entraîneur fédéral de s'en servir et de nous conduire vers de nouveaux succès.

"Nous recherchons un serial winner"

Roberto Martinez parti, plusieurs noms ont déjà été évoqués pour prendre les rênes de la Belgique. Ancien adjoint du sélectionneur pendant plusieurs années, Thierry Henry fait partie des techniciens cités. Idem pour Hervé Renard, en poste en Arabie saoudite et qui a confirmé vouloir diriger une grande nation lors de son passage sur RMC.

Brillant sur le banc de Burnley en Championship (D2 anglaise) et véritable légende des Diables Rouges, Vincent Kompany bénéficierait lui aussi de certains soutiens au sein de la Fédération.

Mais avec son offre d’emploi rendue publique, l’URBSFA compte bien voir les candidatures affluer par mail jusqu’à la date limite du 10 janvier 2023. Attention, les dirigeants de la Fédération belge ont déjà une idée claire de leur sélectionneur idéal. "Notre nouvel entraîneur fédéral est résolument ambitieux et dispose de l'expérience internationale nécessaire au top niveau mondial, de connaissances et d'idées tactiques ainsi que des compétences personnelles adéquates. Nous recherchons un serial winner ayant une expérience en matière de gestion de joueurs du top mondial, a indiqué l’URBSFA. Le nouvel entraîneur fédéral sait comment se concentrer sur la création d'un groupe soudé et comment intégrer de jeunes joueurs. Il est un expert tactique qui appuie ses choix sur des données, des technologies et des paramètres objectifs et utilise l'expertise sportive et la structure de l'URBSFA. Il sait comment remporter des trophées dans des compétitions de renommée mondiale."

Et la fédération nationale de conclure sa proposition de travail en rappelant l’importance de l’image du futur sélectionneur auprès du grand public: "Le nouvel entraîneur fédéral est un ambassadeur du football belge, il contribue à promouvoir les valeurs de l'URBSFA et est disponible à temps plein."