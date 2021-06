Danemark: Schmeichel et Kjaer ont réconforté la compagne d'Eriksen

Kasper Schmeichel et Simon Kjaer ont apporté leur soutien à la compagne de Christian Eriksen, après le malaise subi par le meneur de jeu ce samedi lors du match de l'Euro entre le Danemark et la Finlande. Les nouvelles ont depuis été rassurantes concernant l'état de santé du joueur.

C’est une image très forte captée par des photographes de l'Agence France-Presse. Quelques instants après le malaise subi par Christian Eriksen ce samedi lors de la rencontre de l’Euro entre le Danemark et la Finlande, Kasper Schmeichel et Simon Kjaer sont venus réconforter la compagne du milieu de terrain danois, Sabrina Kvist Jensen. En larmes, elle a pu compter sur le soutien du portier de Leicester et du capitaine de la sélection danoise, qui l'a prise dans ses bras.

Kasper Schmeichel et Simon Kjaer avec Sabrina Kvist Jensen, compagne de Christian Eriksen (AFP) © AFP

A la fin de la première période, Eriksen s'est effondré sur le terrain, suscitant une immense inquiétude. Les services médicaux lui ont pratiqué un massage cardique, puis l'ont évacué sur civière, escortés par les coéquipiers du meneur de jeu. La rencontre a été aussitôt suspendue par l'UEFA. Après une longue période d'incertitude, les nouvelles sur son état de santé ont été rassurantes. L'UEFA a précisé qu'il était "dans un état stable", puis la Fédération danoise de football a indiqué qu'il était "éveillé" et qu'il subissait des examens au principal hôpital de Copenhague.

La magnifique réaction des supporters

Interrompu pendant plus d'une heure et demie, ce match entre le Danemark et la Finlande a finalement repris à 20h30. Selon l'UEFA, ce sont les joueurs qui ont demandé à reprendre la partie, une fois qu'ils ont été rassurés sur l'état de santé d'Eriksen. "Je souhaite à Christian un rétablissement complet et rapide et je prie pour que sa famille ait la force et la foi... En ces moments, la famille du football est unie et lui et sa famille reçoivent les vœux et les prières de chacun. J'ai entendu des fans des deux équipes scander son nom. Le football est beau et Christian y joue de manière magnifique", a réagi sur Twitter le patron de l'UEFA, Aleksander Ceferin.

Dans les tribunes du Parken Stadium, les 16.000 supporters finlandais et danois n'ont cessé de scander le nom d'Eriksen. Une clameur s'est fait entendre lorsque le speaker a annoncé que le joueur était éveillé et dans un état stable à l'hôpital.