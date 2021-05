Equipe de France: la réaction de Valbuena au retour de Benzema chez les Bleus

Sur RMC ce jeudi dans Top of the Foot, Mathieu Valbuena a livré sa première réaction au sujet du retour de Karim Benzema en équipe de France. Le joueur de l'Olympiacos comprend le choix de Didier Deschamps.

Sa réaction était très attendue. Sur RMC ce jeudi dans Top of the Foot, Mathieu Valbuena a livré ses impressions concernant le retour de Karim Benzema en équipe de France. L'attaquant du Real Madrid n'avait plus été appelé depuis plus de cinq ans, après les révélations au sujet de l'affaire de la sextape dont a été victime l'ancien joueur de l'OM.

"Je n'ai aucun commentaire à faire là dessus. S'il peut apporter un plus à l'équipe de France, tant mieux pour les Bleus, constate Mathieu Valbuena. Après, ce sera sur le terrain que ça va se jouer, tout simplement. Je n'ai rien de plus à dire. Il y a eu un choix du sélectionneur. Pour moi, Didier Deschamps sort gagnant dans tous les cas. Si l'équipe de France marche, on dira qu'il a dû s'adapter malgré un contexte difficile. Si la France performe moins, on ne lui en voudra pas. C'est ce qu'il sait bien faire, il sait bien faire ses listes. En attaque, il n'a aucune garantie, il a fait ses choix. Je pense qu'il sortira gagnant dans tous les cas."

"Deschamps ne m'a pas appelé"

Interrogé sur un éventuel appel de Didier Deschamps au sujet de cette décision surprise, avant la révélation de sa liste, Mathieu Valbuena est clair: "Si le sélectionneur m'a appelé? Non et je n'attends rien de personne. Quand on est tout en haut, tout le monde parle de vous, quand on disparait un peu des radars, on n'attend rien de personne. Je fais ma vie, je prends du plaisir sur le terrain. Je n'attends rien de Didier ou de quiconque, si vous voulez savoir s'il m'a appelé, je dis non."