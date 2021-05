Equipe de France: Benzema et les Bleus, chronique d'une mise à l'écart

Voilà près de six ans, et une dernière sélection en octobre 2015 face à l'Arménie, que Karim Benzema est écarté de l'équipe de France. D'abord, pour des raisons extra-sportives et sa mise en examen dans l'affaire dite de la sextape avec Mathieu Valbuena, dont le procès se tiendra en fin d'année. A nouveau sélectionnable depuis février 2016, l'attaquant du Real Madrid n'a jamais été rappelé par Didier Deschamps. Retour sur de longues années d'incompréhensions, qui pourraient prendre fin ce mardi, en cas d'un retour du joueur de 33 ans pour la liste des 26 joueurs convoqués pour l'Euro 2020. Ce qui constituerait forcément une énorme surprise pour le monde du football français.

Karim Benzema portera-t-il le maillot de l'équipe de France pour une 82e fois dans sa carrière internationale? Absent depuis octobre 2015 et une dernière sélection face à l'Arménie, l'attaquant du Real Madrid a toujours brillé en club depuis. Depuis sa dernière convocation, "KB9" a continué à se constituer un palmarès de choix, remportant sur cette période 3 nouvelles Ligue des champions et deux Liga.

Auteur de 29 buts cette saison en 45 matchs toutes compétitions confondues, Karim Benzema porte encore l'attaque du Real Madrid. A 33 ans, s'il ne représente plus une solution d'avenir, difficile de nier que Benzema ne mérite pas sa place d'un point de vue uniquement sportif pour l'Euro 2020, dont la sélection pour la France sera annoncée ce mardi soir par Didier Deschamps.

"J'aimerais qu'on s'appelle et qu'on s'explique", lançait Benzema en 2017

Oui, mais voilà, pendant l'absence de Karim Benzema, l'équipe de France est allée en finale de l'Euro 2016 et a remporté la Coupe du monde 2018. Un bilan presque suffisant pour botter en touche lorsque la question d'un retour de Benzema est posée sur la table.

Mis en examen en novembre 2015 dans l'affaire dite de la sextape de Mathieu Valbuena, Benzema a été un temps écarté "jusqu'à ce que la situation évolue", comme l'avait confié à l'époque Noël Le Graët, président de la FFF. Redevenu sélectionnable en février 2016, l'ancien joueur de l'OL n'a pourtant jamais regoûté aux Bleus.

S'il avait, avant l'Euro 2016, indiqué que l'équipe de France "lui tenait à coeur", Karim Benzema était resté à quai pour la compétition européenne, organisée dans l'Hexagone. "Deschamps a cédé sous la pression d’une partie raciste de la France", déclare alors Benzema en juin 2016, au quotidien Marca, en réaction à son absence de la liste. " Je ne peux pas regretter ces mots-là parce que c’est vrai. C’est évident, revenait Karim Benzema sur ses propos, en mars 2017 pour RMC. Maintenant, si le sélectionneur a mal compris ou a mal lu, mais je ne pense pas parce qu’il parle espagnol, je n’ai jamais pensé une seconde que Didier Deschamps ou Noël Le Graët étaient racistes. En aucun cas. Mais s’il regrette mes paroles, j’aimerais qu’on s’appelle et qu’on s’explique. Comme ça il n’y a plus rien (…) Ça peut le toucher. Mais moi, je n’ai jamais dit que c’était un raciste."

"Je n'oublierai jamais", revenait encore il y a quelques semaines Deschamps

Pourtant, l'épisode a laissé une profonde cicatrice pour Didier Deschamps. Quelques jours plus tard, la maison en Bretagne du sélectionneur des Bleus était taguée. "C’est une trace, a-t-il confié début avril dernier, sur RTL, encore marqué. Même si avec le temps ça s’apaise un peu, je ne peux pas oublier. Ce n’est pas lié qu’à Karim Benzema. Il y a des déclarations d’autres personnes aussi qui ont amené à ce fait violent et qui touche à ma famille. Quand ça me concerne sur mes choix de sélectionneur, la tactique, l’aspect technique, ça a lieu d’être et ça n’a pas d’importance. Là, ça franchit la ligne blanche. Ça touche mon nom, ma famille. Pour moi, c’est inacceptable. Tenir certains propos, ça amène forcément à une agressivité verbale ou physique. J’en subis les conséquences. On ne peut pas oublier. Je ne peux pas oublier. Je n’oublierai jamais."

Mais s'il n'oubliera jamais cet épisode qui a touché à sa vie de famille, Didier Deschamps pourrait revenir sur sa décision ce mardi et convoquer à nouveau Karim Benzema. Selon l'Equipe, "DD" réfléchirait avec son staff à rappeler Benzema, en pleine forme cette saison, pour être dans la liste des 26 pour l'Euro. Une décision doit être prise concernant sa présence ce mardi matin, lors d'une dernière réunion avec le staff.

"Karim est prêt"

Conseiller et ancien agent de Karim Benzema, Karim Djaziri assure lui que Karim Benzema accepterait volontiers une convocation. "Bien sûr. (...) Il est prêt depuis six ans. Ça fait six ans qu'il attend. C'est un joueur qui aime trop le foot", indiquait encore récemment Djaziri à RMC. Karim Benzema, motivé par un retour, avait même demandé d'organiser une réunion avec toutes les parties en juillet 2017 pour mettre les choses au clair. "Karim me dit d'appeler le président [Le Graët] pour organiser un rendez-vous avec Didier. J'ai appelé le président, mais il n'a pas voulu organiser ce rendez-vous. (...) On ne sait même pas s'il au courant", regrettait Djaziri, assurant que Deschamps et Benzema partageaient une "relation père-fils" au début de leur relation.

Devenu sélectionneur après l'Euro 2012 de l'équipe de France, Didier Deschamps s'était rapidement appuyé sur Karim Benzema. Difficile d'oublier par exemple cette affiche au Stade de France du 19 novembre 2013, pour le barrage retour face à l'Ukraine pour une place en Coupe du monde. Battus 2-0 à l'aller, avec Benzema sur le banc, les Bleus avaient renversé la vapeur à domicile, dans un Stade de France en ébullition. Titulaire pour ce barrage retour, Karim Benzema y était allé de son but. Décisif pour les Bleus et le mandat de Deschamps. Une Coupe du monde au Brésil en 2014, qui reste à ce jour, la seule compétition internationale disputée en tandem par Deschamps et Benzema. Où le joueur merengue avait inscrit 3 buts.

"Je place le groupe au-dessus de tout", justifiait Deschamps en 2018

Devenu depuis une référence incontestée au poste d'attaquant avec le Real Madrid, au sommet de son art cette saison, Karim Benzema pourrait renouer le fil de son histoire compliquée avec les Bleus. Régulièrement interrogé sur le sujet de cette absence, Didier Deschamps s'est souvent agacé de "répéter les mêmes choses". Au moment de sa liste pour la Coupe du monde 2018, Deschamps devait encore se justifier sur son choix. "Je sais que vous aimez me poser ce genre de question, J’ai répondu, je peux le faire encore. Il y a deux ans qui se sont écoulés (depuis la dernière convocation de Benzema, ndlr), j’ai fait confiance à des joueurs qui ont répondu à ma confiance. Je place le groupe au-dessus de tout, balayait Deschamps. Je fais des choix pour le bien de l’équipe de France."

De son côté, Karim Benzema s'en est surtout pris depuis à Noël Le Graët, président de la FFF qui avait estimé en novembre 2019 que "l'aventure" avec les Bleus était "terminée" pour Karim Benzema. "Noël je croyais que vous n’interfériez pas dans les décisions du sélectionneur, avait recadré Benzema. Sachez que c’est moi et moi seul qui mettrait un terme à ma carrière internationale. Si vous pensez que je suis terminé, laissez moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons."

Quand Zidane s'en mêle...

Tout au long de ces années d'absence, le débat d'un retour a été régulièrement alimenté par différents acteurs, souvent d'anciens internationaux ou la presse notamment espagnole, avec même Zinédine Zidane en personne qui n'a pas hésité à militer pour son protégé. " Karim est un p... de joueur. Quand tu aimes le football, tu aimes Karim. C'est obligé, déclarait encore l'entraîneur du Real Madrid ces derniers mois. Tu ne comprends pas cela, je ne comprends pas cela, et beaucoup de gens ne comprennent pas cela."

Une convocation de Karim Benzema ce mardi serait forcément une véritable surprise dans la liste des 26 de l'équipe de France, et un retournement de situation qui agiterait la préparation des Bleus pour l'Euro, dont leur premier match est prévu le 15 juin prochain, avec un choc d'entrée face à l'Allemage.