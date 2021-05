Équipe de France : Luis Fernandez et Omar Da Fonseca se réjouissent du retour de Benzema

Présents ce mercredi matin au Parc des Princes à l'occasion de la Journée des Enfants organisée par la Fondation PSG, Luis Fernandez et Omar Da Fonseca n'ont pas caché leur joie de voir Karim Benzema de retour avec l'Équipe de France à l'occasion de l'Euro.

Évènement spécial au Parc des Princes ce mercredi matin. L'enceinte du PSG accueillait la Journée des Enfants organisée par la Fondation PSG, qui a pour but d'aider les enfants défavorisés ou handicapés à s'insérer socialement, se développer et renforcer la solidarité via différentes activités.

Ce mardi, 400 enfants ont donc participé à différents ateliers encadrés par des invités de marque dont certains anciens joueurs parisiens comme Luis Fernandez ou Omar Da Fonseca.

Interrogés au micro de RMC Sport au lendemain de l'annonce du retour de Karim Benzema en Équipe de France à l'occasion de l'Euro (11 juin - 11 juillet), les deux anciens du PSG n'ont pas manqué de souligner leur joie de revoir l'attaquant madrilène avec la tunique des Bleus.

D'abord, l'ancien joueur de l'Équipe de France, Luis Fernandez, s'est dit content pour Karim Benzema et Didier Deschamps : "Je suis heureux, je suis content. Je suis aussi content pour Didier Deschamps parce que c’était le premier qui l’a défendu, le premier qui l’a toujours mis dans les meilleures dispositions pour qu’il puisse réussir et il y’a beaucoup de médias à l’époque qui étaient sévères vis-à-vis de Didier. C’est un entraîneur qui sait faire jouer les grands joueurs. On disait aussi de Karim Benzema qu’il 'ne marque pas, il n’est pas dans la zone de vérité, il dézone...'

Eh bien, on voit ce que fait Karim, c’est un buteur, c’est quelqu’un qui marque des buts dans toutes les positions, de la tête, du pied droit, du pied gauche. Je suis content pour eux. Je suis content pour Karim Benzema et je suis content pour Didier Deschamps parce qu’il va en faire taire quelques-uns, ne vous inquiétez pas."

Didier Deschamps enlace Karim Benzema le 25 juin 2014 après le match de Coupe du monde France-Equateur au Maracana de Rio de Janeiro © Franck FIFE © 2019 AFP

"C'est un grand moment", Da Fonseca euphorique après le retour de Benzema

Également présent ce mercredi matin au Parc des Princes, Omar Da Fonseca a aussi fait part de sa satisfaction de voir Karim Benzema de retour avec les Bleus, cinq ans et demi après sa dernière sélection en Équipe de France.

"C’est un grand moment. Je crois que cet acte-là dépasse le cadre du football et ça rentre dans le sport, en général. Je crois que son retour donne cette image de pardon, d’acceptation, de gens qui ont communiqué. Même si à un moment donné, il y a eu des choses qui n’ont peut-être pas été très claires, on s’en fiche. Il y a tellement de choses qui peuvent se faire autrement, l’important c’est le présent et je crois que personne ne peut nier que Benzema vit en ce moment le meilleur moment de sa carrière, il est complètement épanoui."

Et l'ancien attaquant a déjà hâte de voir l'attaquant madrilène se joindre à l'énorme potentiel offensif de l'Équipe de France, déjà bien fournie en attaque : "Intrinsèquement, je crois que Benzema est le joueur le plus complet. C’est un joueur qui vit une plénitude, qui connaît les grands évènements, qui a l’expérience, qui est un joueur très particulier, même unique. Griezmann, Coman, Mbappé, Benzema, Dembélé, ça c’est une équipe qui donne envie à nos yeux de pétiller, même sans les avoir vu encore."