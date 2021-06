Equipe de France: ce que Deschamps a dit à ses joueurs après la Bulgarie

Pour leur dernier match de préparation avant l'Euro (11 juin-11 juillet), les Bleus ont dominé la Bulgarie (3-0), mardi, grâce notamment à un doublé d'Olivier Giroud. Une prestation saluée par Didier Deschamps auprès de son groupe.

"Pas d’euphorie." C’est le message qu’a fait passer Didier Deschamps à son groupe après la victoire face à la Bulgarie (3-0), mardi, à sept jours d’affronter l’Allemagne pour les débuts de l’équipe de France à l’Euro. "Vous étiez dans le vrai. On aurait pu marquer plus de buts mais ce sont les intentions qui comptent par rapport à ce qui va nous attendre. Le niveau sera évidemment plus élevé. Il y a du répondant. On va entrer dans la dernière semaine en gardant la même sérénité. C’est très bien", a insisté dans le vestiaire tricolore le sélectionneur des champions du monde, dans une séquence partagée par la Fédération française de football sur ses réseaux sociaux.

Un échange entre Le Graët et Benzema

A la mi-temps, alors que les Bleus ne menaient que d’un but à domicile grâce à Antoine Griezmann, Deschamps avait demandé plus de réalisme à ses joueurs : "Vous prenez du plaisir, vous en donnez. Il aurait fallu l’efficacité pour ce que ce soit très, très bien. Mais on reste là-dedans. Quand on perd le ballon, tout le monde y est, on maintient ça avec de la disponibilité pour tout le monde." Ce dernier match de préparation avant l’Euro a notamment été marqué par le doublé d’Olivier Giroud et la présence de 5.000 spectateurs dans les tribunes du Stade de France. "On prend leur force et c’est parti pour l’Euro", s’est réjoui Griezmann au coup de sifflet final. Même enthousiasme pour Presnel Kimpembe : "Ça fait du bien le retour des supporters à la maison, et c’était un bon match pour préparer la suite."

Karim Benzema, lui, a été contraint de sortir dès la 39e minute, victime d’une béquille et touché au-dessus du genou droit. Avant le début du match, il a échangé quelques mots avec Noël Le Graët, le patron de la FFF. "Ça va mon grand ? T’es heureux ?", lui a lancé le dirigeant breton, visiblement ravi du retour de Benzema en équipe de France. S’il avait fait part de son affection pour l’avant-centre du Real Madrid dans certaines interviews accordées ces dernières années, Le Graët s’était aussi montré très clair en novembre 2019 en déclarant que "l'aventure en Bleu (était) terminée" pour Benzema, qui lui avait alors vivement répondu sur les réseaux sociaux.

Remplacé par Giroud contre la Bulgarie, Benzema ne sait pas encore s'il pourra tenir sa place face à l'Allemagne, le 15 juin. Deschamps s'est tout de même montré rassurant après la rencontre : "Il a pris une béquille sur le vaste interne du genou et sur le muscle au-dessus du genou. Il sentait le muscle dur, il ne fallait pas prendre de risque, c'est pour ça qu'il est sorti. C'est un coup, il y a toujours pire dans la vie. J'ai un staff médical de haut niveau, on va faire ce qu'il faut. Il ira mieux de jour en jour. Je n'ai pas de souci particulier. Les impondérables sont là, il faut faire avec. Il n'y a rien de dramatique."